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4 августа 2017, 11:56 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Мхитарян, Погба и Ибрагимович номинированы на приз лучшему игроку Лиги Европы — 2016/17

ТАСС, 4 августа. Полузащитники «Манчестер Юнайтед» армянин Генрих Мхитарян, француз Поль Погба и бывший нападающий английского клуба швед Златан Ибрагимович стали номинантами на приз лучшему игроку Лиги Европы по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Манчестер Юнайтед стал победителем Лиги Европы обыграв в финале голландский <span class=error>Аякс</span> со счетом 2:0. Увеличить
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В финале розыгрыша Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» победил голландский «Аякс» со счетом 2:0.

Мхитарян в 11 матчах турнира забил шесть мячей, Ибрагимович в 11 играх — пять мячей, Погба в 15 матчах — три мяча.

Лучшего игрока сезона Лиги Европы объявят 25 августа.

Манчестер Юнайтед
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