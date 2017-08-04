Месси, Роналду и Дибала претендуют на приз лучшему форварду Лиги чемпионов сезона-2016/17

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Также УЕФА объявил претендентов на приз лучшему вратарю, защитнику и полузащитнику прошлого сезона Лиги чемпионов. Среди претендентов на звание лучшего голкипера итальянец Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), немец Мануэль Нойер («Бавария») и словенец Ян Облак («Атлетико»), лучшего защитника — итальянец Леонардо Бонуччи (в прошлом сезоне выступал за «Ювентус», в настоящее время является игроком «Милана»), бразилец Марсело и испанец Серхио Рамос (оба — «Реал»), лучшего полузащитника — бразилец Каземиро, немец Тони Кроос и хорват Лука Модрич (все — «Реал»).

В сезоне-2016/17 Лигу чемпионов выиграл «Реал», победив в финале «Ювентус» со счетом 4:1.

Победитель каждой номинации будет объявлен 24 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет в Монако.