«Милан» установил рекорд посещаемости квалификации Лиги Европы
Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между «Миланом» и «Университатей» (2:0) стал историческим, сообщает
пресс-служба УЕФА.
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Посмотреть на игру на «Сан-Сиро» пришло 65 763 болельщика.
Предыдущий рекорд был установлен на ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в 2015 году. Тогда матч между дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбергом» (5:0) посетили 65 190 зрителей.
|3.08.2017 21:45
|3-й отборочный раунд
|Giuseppe Meazza
|Милан
|2:0
|Университатя Кр
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Девис Манджа
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Никола Попов (Болгария)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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