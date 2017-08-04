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4 августа 2017, 11:31 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Милан» установил рекорд посещаемости квалификации Лиги Европы

Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между «Миланом» и «Университатей» (2:0) стал историческим, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между Миланом и <span class=error>Университатей</span> (2:0) стал историческим. Увеличить
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Посмотреть на игру на «Сан-Сиро» пришло 65 763 болельщика.

Предыдущий рекорд был установлен на ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в 2015 году. Тогда матч между дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбергом» (5:0) посетили 65 190 зрителей.

3.08.2017 21:45 3-й отборочный раунд Giuseppe Meazza
Милан 2:0 Университатя Кр
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Девис Манджа
Голы
9′ Джакомо Бонавентура  
52′ Патрик Кутроне  
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Андреа Конти 12
62′ Кристиан Сапата 17
Матео Пабло Музаккьо 22
45′ Рикардо Родригес 68
Мануэль Локателли 73
Франк Кессье 79
М`Бей Ньянг 94
81′ Джакомо Бонавентура 5
Фабио Борини 11
65′ Хесус Хоакин Сусо 8
Хакан Чалханоглу 10
71′ Патрик Кутроне 63
Андре Силва 9
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Никола Попов (Болгария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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