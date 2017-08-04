Шотландское СМИ назвало главную звезду «Астаны»

В числе возможных соперников «Селтика» на этой стадии турнира есть и «Астана». После изложения выкладок из Википедии о казахстанской команде, The Scottish Sun выделило главную звезду в ее составе.



«Жуниор Кабананга может быть реальной угрозой для “Селтика”. Форвард национальной сборной ДР Конго с 14 мячами в 21 матче возглавляет список бомбардиров “Астаны”. 28-летний нападающий уже играл против “Селтика” в прошлом году, но тогда забить не сумел. Но с актуальной защитой шотландской команды Кабананга действительно может сделать разницу, если команды встретятся», — пишет сайт.



Жеребьевка квалификации плей-офф состоится в пятницу, 4 августа.