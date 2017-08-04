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4 августа 2017, 10:06 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Шотландские болельщики боятся, что «Селтик» попадет на «Астану»

Читатели шотландского сайта HeraldScotland.com не хотят, чтобы «Селтик» столкнулся с «Астаной» в отборочном раунде плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

Читатели шотландского сайта HeraldScotland.com не хотят чтобы <span class=error>Селтик</span> столкнулся с <span class=error>Астаной</span> в отборочном раунде <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Чемпионов сообщает Sports.kz. Увеличить
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По итогам голосования, самым предпочтительным соперником клуба из Глазго на этой стадии турнира местные болельщики считают чешскую «Славию» — за нее проголосовало 45% респондентов. Далее расположились хорватская «Риека» (24%) и азербайджанский «Карабах» (13%). Меньше всего шотландцы хотят встречи с «Астаной» и «Хапоэлем» (Беэр-Шева, Израиль) — по 9%.

Напомним, что «Астана» и «Селтик» уже встречались между собой в прошлом сезоне Лиги Чемпионов. Тогда в третьем отборочном раунде по сумме двух матчей сильнее оказалась шотландская команда — 1:1, 2:1.

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