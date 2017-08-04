Шотландские болельщики боятся, что «Селтик» попадет на «Астану»
Читатели шотландского сайта HeraldScotland.com не хотят, чтобы «Селтик» столкнулся с «Астаной» в отборочном раунде
плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
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По итогам голосования, самым предпочтительным соперником клуба из Глазго на этой стадии турнира местные болельщики считают чешскую «Славию» — за нее проголосовало 45% респондентов. Далее расположились хорватская «Риека» (24%) и азербайджанский «Карабах» (13%). Меньше всего шотландцы хотят встречи с «Астаной» и «Хапоэлем» (Беэр-Шева, Израиль) — по 9%.
Напомним, что «Астана» и «Селтик» уже встречались между собой в прошлом сезоне Лиги Чемпионов. Тогда в третьем отборочном раунде по сумме двух матчей сильнее оказалась шотландская команда — 1:1, 2:1.
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