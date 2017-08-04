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4 августа 2017, 9:26 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

А нам всё равно. Как «Зенит» едва не вылетел из еврокубков

Пока мы идем без потерь. В ответных матчах квалификации еврокубков наши команды сыграли по-разному, но главное — все прошли дальше.

Главный тренер ФК Зенит Роберто Манчини перед началом матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между ФК Зенит (Россия Санкт-Петербург) и ФК Бней-Иегуда (Израиль Тель-Авив). Увеличить
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© РИА "Новости"

ЦСКА — АЕК 1−0

Тот случай, когда одни не могли, а другие не хотели. Пустые трибуны, минимум моментов. Очень все походило на некому не нужный предсезонный матч.

Гости попытались огрызнуться и забить, но ничего особо не выходило. Можно вспомнить разве что дальний удар, когда выручил Акинфеев.

ЦСКА же ходил вновь вокруг да около, моменты с игры создавал со скрипом и опять забил со стандарта.

Из плюсов: «армейцы» гарантировали себе еврокубковую осень и вновь сыграл на ноль Акинфеев. Но вот то, что все три мяча в матчах с греками забили после угловых, настораживает. По большому счету, остальные моменты нашей команды можно пересчитать по пальцам одной руки.

«Люнгбю» — «Краснодар» 1−3

Перед матчем за «быков» было очень тревожно. Откровенно говоря, это был, возможно, ключевой матч сезона вообще. Вылети «Краснодар» из еврокубков — и могло бы случиться разное.

Но все закончилось благополучно. Два быстрых гола сняли все вопросы об исходе двухматчевого противостояния.

А «Люнгбю» вновь понравился. Очень смелая атакующая команда.

И один момент по нашей команде: в основном составе «Краснодара» вышло всего 3 россиянина. А если считать полевых игроков, то двое.

Мы постоянно слышим, как Галицкий говорит о любви к нашим футболистам и мечтает, чтобы за его команду играли сплошь воспитанники клуба. Но вот когда приперло и стал нужен результат — на поле вышли одни иностранцы. И про идею как-то все в «Краснодаре» сразу забыли.

«Зенит» — «Бней Иегуда» 0−1

Знаете, после каждого матча отмечаю, что «Зенит» невероятно скучен. Можно сколько угодно ссылаться на ротацию, несыгранность, привыкание к Манчини и так далее. Но на поле в игре с израильтянами вышли опытные футболисты.

А главное — мы постоянно слышим, что все они хотят играть, но, мол, не вписываются в схемы нового тренера. Вчера я увидел на поле 10 абсолютно равнодушных людей, которые не хотят играть в футбол и доказывать тренеру свою состоятельность.

Вышли сытые и довольные жизнью миллионеры погонять мячик по новому стадиону — и едва не вылетели из еврокубков.

Зачем клубу такие люди, которые в нужный момент показывают свое безразличие?

У «Зенита» огромные проблемы с командой. Страшно даже не то, что «Зенит» не забивает, а то, что он совсем не создает моментов. Вы вспомните: полтора момента с «Рубином», пару с «Тосно» и ноль с «Бней Иегуда».

И если бы не фигура Манчини и многообразие новичков, если бы не громкое имя клуба, то смотреть матчи «Зенита» нейтральному болельщику было бы ничем не привлекательнее и интереснее, чем игры с участием «Амкара» условного.

И кто бы мог подумать, что героем противостояния станет Лодыгин. Юрий вчера дважды выручил после выходов соперника один на один. Больше никто в сине-бело-голубой футболке на поле на подвиги не сподобился. Остальным было всё равно.

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