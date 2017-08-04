Норвегия обошла Казахстан в рейтинге стран УЕФА

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Ближайший преследователь Казахстана Норвегия благодаря ничейному результату «Одда» в матче Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0) набрала баллы коэффициента, выйдя на 27-е место и сместив нашу страну на 28-ю строку.

На данный момент в активе норвежцев 15,925 баллов, а показатель Казахстана — 15,875. 29-е место занимает Сербия — 14,375.