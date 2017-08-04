Норвегия обошла Казахстан в рейтинге стран УЕФА
После очередного игрового дня квалификации еврокубков изменился расклад в рейтинге стран УЕФА, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ближайший преследователь Казахстана Норвегия благодаря ничейному результату «Одда» в матче Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0) набрала баллы коэффициента, выйдя на 27-е место и сместив нашу страну на 28-ю строку.
На данный момент в активе норвежцев 15,925 баллов, а показатель Казахстана — 15,875. 29-е место занимает Сербия — 14,375.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter