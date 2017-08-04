Россия закрепилась на 6-й строчке в рейтинге УЕФА
Победа ЦСКА над АЕК в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, а также выход «Краснодара» и «Зенита» в 4-й отборочный раунд Лиги Европы, принесли России 0,4 балла в таблице коэффициентов УЕФА.
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Таким образом, у России теперь в этом сезоне 1,8 балла, а за пять последних сезонов — 42,582 балла. В рейтинге УЕФА российские клубы уверенно идут шестыми. На 7-й позиции идет Португалия — 39,415 балла, а на 5-й — Франция (46,831).
Напомним, что текущий рейтинг УЕФА определяет представительство стран в евросезоне-2019/20. Шестое место в таблице коэффициентов позволяет заявить в еврокубки шесть команд, три из которых — в Лигу чемпионов.
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