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4 августа 2017, 9:07 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Определились все возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф ЛЕ

Стали известны все участники квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы, жеребьёвка которого состоится 4 августа.

Стали известны все участники квалификационного раунда <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Европы жеребьёвка которого состоится 4 августа. Увеличить
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«Зенит» и «Краснодар» попали в число сеяных команд, и им в соперники достанутся клубы из группы несеяных.

Сеяные: «Зенит», «Краснодар», «Динамо» Киев, «Аякс», «Атлетик», «Фенербахче», «Милан», «Виктория», «Зальцбург», «Брюгге», «Брага», ПАОК, «Лудогорец», БАТЭ, «Эвертон», «Легия», «Марсель», «Динамо» Загреб, «Маккаби» Тель-Авив, «Аустрия», «Мидтьюлланд», «Партизан».

Несеяные: «Панатинаикос», «Маритиму», «Русенборг», «Хайдук», «Шериф», «Аполлон», «Александрия», «Видеотон», «Црвена Звезда», «Скендербеу», «Утрехт», АЕК Афины, «Альтах», АЕК Ларнака, «Хабнарфьордюр», «Вииторул», «Осиек», «Вардар», «Домжале», «Эстерсунд», «Шкендия», «Судува».

Российские и украинские клубы не могут встретиться на этой стадии турнира, поэтому «Зенит» и «Краснодар» точно не получат в соперники «Александрию».
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