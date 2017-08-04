Определились все возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф ЛЕ

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«Зенит» и «Краснодар» попали в число сеяных команд, и им в соперники достанутся клубы из группы несеяных.



Сеяные: «Зенит», «Краснодар», «Динамо» Киев, «Аякс», «Атлетик», «Фенербахче», «Милан», «Виктория», «Зальцбург», «Брюгге», «Брага», ПАОК, «Лудогорец», БАТЭ, «Эвертон», «Легия», «Марсель», «Динамо» Загреб, «Маккаби» Тель-Авив, «Аустрия», «Мидтьюлланд», «Партизан».



Несеяные: «Панатинаикос», «Маритиму», «Русенборг», «Хайдук», «Шериф», «Аполлон», «Александрия», «Видеотон», «Црвена Звезда», «Скендербеу», «Утрехт», АЕК Афины, «Альтах», АЕК Ларнака, «Хабнарфьордюр», «Вииторул», «Осиек», «Вардар», «Домжале», «Эстерсунд», «Шкендия», «Судува».



Российские и украинские клубы не могут встретиться на этой стадии турнира, поэтому «Зенит» и «Краснодар» точно не получат в соперники «Александрию».