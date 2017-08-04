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4 августа 2017, 1:42 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Краснодару» хватило полтайма для победы

После домашней победы команда Игоря Шалимова обыграла датский «Люнгбю» и на выезде.

После домашней победы команда Игоря <span class=error>Шалимова</span> обыграла датский Люнгбю и на выезде. Увеличить
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Первый матч «Краснодара» и «Люнгбю», получившийся нервным для российских болельщиков, прежде всего запомнился голом Сулейманова. 17-летний воспитанник «быков» вышел в прошлый четверг на заключительную 10-минутку и в компенсированное время принес команде волевую победу, чем скрасил общее впечатление от серенького футбола хозяев в тот вечер.

Скромного датского соперника «Краснодар» в тот день попросту недооценил и во многих моментах допускал необъяснимые провалы на своей половине. И хорошо, что Шалимов сразу после финального свистка не стал этого отрицать, признавшись, что будь напротив кто-то чуть сильнее, все могло бы закончиться плачевно. Данные слова позволяли надеяться, что на выезде «быки» отнесутся к противостоянию серьезнее. Хотя бы до момента, пока с исходом не станет ясно окончательно.

Правда, теперь чудеса едва не преподнесла погода. Почти сутки, накануне и в день новой встречей, в Конгенс-Люнгбю шел сильнейший ливень. Еще за час до стартового свистка футбол был под большим вопросом. Дождь не прекращался, на поле образовались устрашающие лужи. С окончательным решением представители УЕФА тянули вплоть до последнего момента, но к счастью, стихия сжалилась: небо просветлело, выглянуло даже солнце, а газон привели в порядок.

Матч начался почти вовремя — с минимальной задержкой в три минуты. И на стартовом отрезке стало понятно, что «Краснодар» действительно сделал кое-какие выводы, не став испытывать судьбу. Гости вошли в игру собранно и дисциплинированно, завладев мячом и попытавшись сразу же обеспечить результат. На то, чтобы снять все вопросы о победителе в паре, «быкам» хватило половины первого тайма. Они не демонстрировали сверзвуковых скоростей, не показывали комбинационный футбол лучших образцов, однако всего этого и не требовалось. Ведь разница в классе с соперником столь высока, что здесь всего-навсего нужно было перекатывать поскорее мяч и доставлять его между линиями хотя бы изредка.

Забивал у «Краснодара» до перерыва один и тот же человек — Перейра, которого можно смело назвать лучшим футболистом клуба на старте сезона. Сначала после углового и паники в чужой штрафной он здорово убрал защитника и нанес аккуратный точный удар в дальний угол с левой, а потом прекрасно исполнил штрафной, уложив мяч почти в «девятку» — уже с правой. Так уж получилось, что только в понедельник «быки» дважды пропустили от «Спартака» после «стандартов», а теперь — дважды отличились после них.

В дальнейшем игра потеряла всякий смысл. «Люнгбю» нужно было забивать четыре мяча, во что не верил примерно никто на стадионе. Сбавил обороты и «Краснодар», хотя в этот раз ругать его за это ругать точно не стоит, ведь трудно выжимать из себя максимум, когда матч превратился в тренировку повышенной интенсивности. Один гол датчане все-таки отыграли, еще до перерыва воспользовавшись провалом российской команды на фланге Ристича.

Во втором тайме моменты появлялись у каждой команды, но по большому счету соперники уже доигрывали и решали свои задачи.

3.08.2017 20:45 3-й отборочный раунд Lyngby Stadion
Люнгбю 1:3 Краснодар
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Давид Нильсен Игорь Шалимов
Голы
28′ Миккель Ригор Йенсен (Д. Бойсен)  
33 Маурисио Перейра (А. Гранквист) 9′
33 Маурисио Перейра 22′
17 Павел Мамаев 89′
Составы
Миккель Андерсен 1
Оливер Лунн 48
Микаэль Лумб 3
Томас Гульдборг Кристенсен 2
Давид Бойсен 21
7′ Йеппе Кьер 15
Мартин Эрнскоу 5
Йеспер Кристьянсен 7
81′ Томас I Серенсен (к) 24
Кевин Тшиембе 18
59′ Брор Блуме 22
Кристоффер Ларсен 19
44′ 72′ Миккель Ригор Йенсен 10
Ким Оджо 27
88 Андрей Синицын
12 Кристиан Рамирес
27 Михайло Ристич
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
16 Виктор Классон
17 Павел Мамаев
77 Шарль Каборе
30 Роман Шишкин 65′
8 Юрий Газинский
33 Маурисио Перейра 80′
15 Илья Жигулев
7 Вандерсон Масиэл 87′
93 Магомед-Шапи Сулейманов
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 6
4 Угловые 8
9 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Себастьян Колцеску (Румыния)
Боковой судья Раду Гингуляк (Румыния)
Боковой судья Мирча Григорию (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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