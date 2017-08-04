«Краснодару» хватило полтайма для победы

Первый матч «Краснодара» и «Люнгбю», получившийся нервным для российских болельщиков, прежде всего запомнился голом Сулейманова. 17-летний воспитанник «быков» вышел в прошлый четверг на заключительную 10-минутку и в компенсированное время принес команде волевую победу, чем скрасил общее впечатление от серенького футбола хозяев в тот вечер.
Скромного датского соперника «Краснодар» в тот день попросту недооценил и во многих моментах допускал необъяснимые провалы на своей половине. И хорошо, что Шалимов сразу после финального свистка не стал этого отрицать, признавшись, что будь напротив кто-то чуть сильнее, все могло бы закончиться плачевно. Данные слова позволяли надеяться, что на выезде «быки» отнесутся к противостоянию серьезнее. Хотя бы до момента, пока с исходом не станет ясно окончательно.
Правда, теперь чудеса едва не преподнесла погода. Почти сутки, накануне и в день новой встречей, в Конгенс-Люнгбю шел сильнейший ливень. Еще за час до стартового свистка футбол был под большим вопросом. Дождь не прекращался, на поле образовались устрашающие лужи. С окончательным решением представители УЕФА тянули вплоть до последнего момента, но к счастью, стихия сжалилась: небо просветлело, выглянуло даже солнце, а газон привели в порядок.
Матч начался почти вовремя — с минимальной задержкой в три минуты. И на стартовом отрезке стало понятно, что «Краснодар» действительно сделал кое-какие выводы, не став испытывать судьбу. Гости вошли в игру собранно и дисциплинированно, завладев мячом и попытавшись сразу же обеспечить результат. На то, чтобы снять все вопросы о победителе в паре, «быкам» хватило половины первого тайма. Они не демонстрировали сверзвуковых скоростей, не показывали комбинационный футбол лучших образцов, однако всего этого и не требовалось. Ведь разница в классе с соперником столь высока, что здесь всего-навсего нужно было перекатывать поскорее мяч и доставлять его между линиями хотя бы изредка.
Забивал у «Краснодара» до перерыва один и тот же человек — Перейра, которого можно смело назвать лучшим футболистом клуба на старте сезона. Сначала после углового и паники в чужой штрафной он здорово убрал защитника и нанес аккуратный точный удар в дальний угол с левой, а потом прекрасно исполнил штрафной, уложив мяч почти в «девятку» — уже с правой. Так уж получилось, что только в понедельник «быки» дважды пропустили от «Спартака» после «стандартов», а теперь — дважды отличились после них.
В дальнейшем игра потеряла всякий смысл. «Люнгбю» нужно было забивать четыре мяча, во что не верил примерно никто на стадионе. Сбавил обороты и «Краснодар», хотя в этот раз ругать его за это ругать точно не стоит, ведь трудно выжимать из себя максимум, когда матч превратился в тренировку повышенной интенсивности. Один гол датчане все-таки отыграли, еще до перерыва воспользовавшись провалом российской команды на фланге Ристича.
Во втором тайме моменты появлялись у каждой команды, но по большому счету соперники уже доигрывали и решали свои задачи.