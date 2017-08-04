«Краснодару» хватило полтайма для победы

Первый матч «Краснодара» и «Люнгбю», получившийся нервным для российских болельщиков, прежде всего запомнился голом Сулейманова. 17-летний воспитанник «быков» вышел в прошлый четверг на заключительную 10-минутку и в компенсированное время принес команде волевую победу, чем скрасил общее впечатление от серенького футбола хозяев в тот вечер.

Скромного датского соперника «Краснодар» в тот день попросту недооценил и во многих моментах допускал необъяснимые провалы на своей половине. И хорошо, что Шалимов сразу после финального свистка не стал этого отрицать, признавшись, что будь напротив кто-то чуть сильнее, все могло бы закончиться плачевно. Данные слова позволяли надеяться, что на выезде «быки» отнесутся к противостоянию серьезнее. Хотя бы до момента, пока с исходом не станет ясно окончательно.

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Правда, теперь чудеса едва не преподнесла погода. Почти сутки, накануне и в день новой встречей, в Конгенс-Люнгбю шел сильнейший ливень. Еще за час до стартового свистка футбол был под большим вопросом. Дождь не прекращался, на поле образовались устрашающие лужи. С окончательным решением представители УЕФА тянули вплоть до последнего момента, но к счастью, стихия сжалилась: небо просветлело, выглянуло даже солнце, а газон привели в порядок.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. 3 квалификационный раунд. 2 матч. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D1%8E%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#ЛюнгбюКраснодар</a> 0:2 22' Маурисио Перейра (дубль)<br><br>Общий счет 1:4 <a href="https://t.co/6yDve2EQdf">pic.twitter.com/6yDve2EQdf</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/893173103324524544">3 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Матч начался почти вовремя — с минимальной задержкой в три минуты. И на стартовом отрезке стало понятно, что «Краснодар» действительно сделал кое-какие выводы, не став испытывать судьбу. Гости вошли в игру собранно и дисциплинированно, завладев мячом и попытавшись сразу же обеспечить результат. На то, чтобы снять все вопросы о победителе в паре, «быкам» хватило половины первого тайма. Они не демонстрировали сверзвуковых скоростей, не показывали комбинационный футбол лучших образцов, однако всего этого и не требовалось. Ведь разница в классе с соперником столь высока, что здесь всего-навсего нужно было перекатывать поскорее мяч и доставлять его между линиями хотя бы изредка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽Л! <a href="https://twitter.com/LyngbyBoldklub">@LyngbyBoldklub</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. 3 квалификационный раунд. 2 матч. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D1%8E%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#ЛюнгбюКраснодар</a> 1:2 28' Миккель Йенсен <br><br>1-й матч 1:2. Общий счет 2:4 <a href="https://t.co/29xb8jBCjk">pic.twitter.com/29xb8jBCjk</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/893174960566542337">3 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Забивал у «Краснодара» до перерыва один и тот же человек — Перейра, которого можно смело назвать лучшим футболистом клуба на старте сезона. Сначала после углового и паники в чужой штрафной он здорово убрал защитника и нанес аккуратный точный удар в дальний угол с левой, а потом прекрасно исполнил штрафной, уложив мяч почти в «девятку» — уже с правой. Так уж получилось, что только в понедельник «быки» дважды пропустили от «Спартака» после «стандартов», а теперь — дважды отличились после них.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a>. 3 квалификационный раунд. 2 матч. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D1%8E%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80?src=hash">#ЛюнгбюКраснодар</a> 1:3 89' Павел Мамаев (пенальти) <br><br>Общий счет 2:5 <a href="https://t.co/nTfibu51Ui">pic.twitter.com/nTfibu51Ui</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/893194685681991682">3 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В дальнейшем игра потеряла всякий смысл. «Люнгбю» нужно было забивать четыре мяча, во что не верил примерно никто на стадионе. Сбавил обороты и «Краснодар», хотя в этот раз ругать его за это ругать точно не стоит, ведь трудно выжимать из себя максимум, когда матч превратился в тренировку повышенной интенсивности. Один гол датчане все-таки отыграли, еще до перерыва воспользовавшись провалом российской команды на фланге Ристича.

Во втором тайме моменты появлялись у каждой команды, но по большому счету соперники уже доигрывали и решали свои задачи.