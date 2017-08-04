«Стыдно уступить такому сопернику, плохо проигрывать перед «Спартаком»
Главный тренер «Зенита сказал, что не было недооценки соперника, Кокорин не воспринял израильтян всерьёз, а Жиркову стыдно за поражение.
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В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» со счётом 0:1 уступил израильской команде «Бней Иегуда», потерпев первое поражение под руководством Роберто Манчини. В первом матче «Зенит» в гостях выиграл со счётом 2:0. Таким образом, российская команда вышла в раунд
«Недооценки соперника не было»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на послематчевой
— Это одна из тех игр, когда у команды было огромное количество голевых моментов, но реализовать их не получается, — начал Манчини. — Вот что случается, когда не выкладываешься на все сто процентов. Так бывает.
— Была ли недооценка соперника?
— Не было недооценки соперника. У нас плотный график, поэтому перестановки в составе были неизбежны. Поражения случаются при таком серьёзном графике, ведь играем каждые три дня.
— Есть ли у Юрия Лодыгина шанс стать первым вратарём или он номер два в команде?
— У нас сложная ситуация с вратарями, есть два хороших голкипера. Лодыгин сыграл сегодня очень хорошо, в предыдущих матчах удачно действовал Лунёв. Но это не самая плохая ситуация, когда у нас есть два сильных вратаря.
— Что со здоровьем у Хави Гарсии?
— У Хави Гарсии проблема с мышцами.
— Какова вероятность, что Эмануэль Маммана сыграет в воскресенье со «Спартаком»?
— Маммана приехал во вторник,
— Каково состояние Олега Шатова?
— У Шатова не мышечная проблема, а проблема с нервными окончаниями. Завтра он приступит к тренировкам.
«Некрасиво прошли «Бней Иегуда»
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— Эмоции от игры двоякие: с одной стороны, прошли дальше, с другой — уступили дома сопернику, которому нельзя проигрывать. Тяжело сказать, почему проиграли. Может быть, не до конца воспринимали их всерьёз, держали в уме первую игру, думали, что матч дастся легче… Состав у «Зенита» почти весь поменялся, но этого соперника надо было обыгрывать в любом случае. В концовке за результат не боялся. Но был неприятный момент, они могли перевести игру в дополнительное время. Хорошо, что удержали. У нас был тяжелый график, все могло сыграть роль. Не знаю, был ли мой выход на игру плановым, это вопрос к тренеру.
Голкипер Юрий Лодыгин, несмотря на уверенную игру, не выглядел радостным после матча.
— Не знаю, я бы сказал, что тяжёлые эмоции. Для меня это вообще был первый матч на этом стадионе. Особые чувства. Я бы не сказал, что показали хорошую игру. Простой пас в пять метров — и мы ошибаемся. Главное, мы прошли, но остаётся такое ощущение, что некрасиво прошли. Надо было
«Немного стыдно проигрывать такому сопернику»
Юрий Жирков заявил, что плохо проигрывать накануне матча со «Спартаком».
— Плохо проигрывать при своих болельщиках, тем более что сегодня стадион был практически полностью заполнен. У нас было много неточных передач,
Немного стыдно, что уступили такому сопернику. Плохо проигрывать перед такой игрой, но будем стараться победить в воскресенье. «Спартак» в матче с «Краснодаром показал неплохой футбол.
Виктор Жулиано в
— Наша цель всегда — победа. Сегодня мы проиграли, несмотря на то что у нас были хорошие моменты. Но важнее то, что нам удалось пройти дальше. Тренер после игры был злой, но у него есть на это полное право.
Не совсем просто играть через каждые три дня, особенно когда впереди такая игра. Но не думаю, что мысли о матче со “Спартаком”
Мы проиграли, потому что играли не так уж и хорошо. К матчу со “Спартаком” мы готовимся каждый день. Для нас это очень важная игра, которую необходимо выиграть. Победа прибавит нам уверенности», — сказал Жулиано.
|3.08.2017 20:00
|3-й отборочный раунд
|Generali Arena (Letna)
|Спарта П
|0:1
|Црвена Звезда
|Первый тайм: 0:1
|Андреа Страмаччони
|Владан Милоевич
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|0
|Желтые карточки
|0
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Тони Шапрон (Франция)
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