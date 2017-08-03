Манчини и академики с тросточками. Итальянец впервые проиграл в «Зените»

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«ЭНКАМП» ИЛИ «НАСЬОНАЛ»?

Есть два типа аутсайдеров. Одни уже при виде фаворита поднимают кверху лапки и готовятся к худшему, а другие отчаянно машут руками из стороны в сторону и порой выходят победителями. Как та лягушка из притчи про кувшин с молоком.

Что объединяет команды с романтическими названиями «Энкамп», «Црвена Звезда», «Вион», «Норшелланн», «Пасуш де Феррейра» и «Стандард»? Все они когда-то холодно и безжалостно были погребены «Зенитом» в отборочных раундах еврокубков. Кто-то отделывался одним разгромом, кого-то петербуржцы расщепляли на атомы — в частности, андоррский «Энкамп» получил в общей сложности чертову дюжину мячей.

Бывали и осечки. В 2014-м сине-бело-голубых покусал кипрский АЕЛ, но повезло им больше, чем «Спартаку» — на гостевое поражение «Зенит» ответил крупной домашней победой. А в 2009 году Питер с позорным треском вылетел от португальского «Насьонала». Впрочем, у каждого большого российского клуба должен быть свой «вардар» или «кошице».

И СНОВА ОЧЕРЕДИ

«Бней-Иегуда» относится к первому типу. Тренер израильтян Йосси Абуссис перед игрой усомнился в том, что его команда способна отыграть два мяча. «Бней-Иегуда» и у себя дома проиграла, хотя могла взять в соратники жару, а на переполненном стадионе «Санкт-Петербург» ей грозил разгром. По крайней мере, если следовать логике.

А стадион заполнился. В день игры официальный Твиттер арены (да, такой есть) торжественно сообщил о продаже 52 тысяч билетов. За час до матча в это было трудно поверить: на центральной аллее в Приморском парке Победы скучали даже продавцы хот-догов, а народу было немного. К стартовому свистку в чаше стадиона было тысяч 15 — меньше, чем вмещает «Петровский». Куда все пропали? Правильно, застряли в очередях. Это уже печальная классика новой питерской арены: и на Кубке конфедераций во время первых таймов у входа толпились болельщики, но тогда их можно было хоть как-то оправдать получением карт Fan ID. В премьер-лиге паспорт болельщика не требуются, но итог тот же. «Зенит» призывал фанатов приехать пораньше на Крестовский остров, даже выпустил видеоролик, но это не помогло. Против вечернего матча в будний день нет приема.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Конец первого тайма. Больших очередей уже нет, но последние болельщики все еще заходят на стадион. <a href="https://t.co/CPRenLxnQt">pic.twitter.com/CPRenLxnQt</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/893166457248460802">3 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДЗЮБА ВЕРНУЛСЯ…

Опоздавшие болельщики ничего не потеряли. Первый тайм можно было провести хоть в очереди, хоть в парке, хоть на яхте у острова. На яхте было бы даже лучше — в Питере как раз непитерская погода, приятно подышать свежим воздухом.

Заявка «Зенита» на матч тоже не поражала воображение. Роберто Манчини накануне предупредил всех, что собирается перетряхнуть состав и дать отдохнуть лидерам перед матчем со «Спартаком». Не слукавил: в основе вышли Анюков, Терентьев, Лодыгин, Нобоа и даже почти распрощавшийся с Санкт-Петербургом Эрнани. В стартовом составе оказался и Дзюба, который в двух предыдущих играх выходил на замену. Этот шаг Манчини стоит расценивать однозначно: форвард сборной России теперь вне основы.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после победы над «Тосно» четко охарактеризовал игру Дзюбы: «Хорошо поборолся». Боролся нападающий действительно хорошо, и в игре с «Бней-Иегудой» тоже. Только не забивал.

Г⚽Л! Бней Иегуда #ЛигаЕвропы. 3 квалификационный раунд. 2 матч. #ЗенитБнейИегуда 0:1 67' Альмог Бар-Буцагло



1-й матч 2:0. Общий счет 2:1 pic.twitter.com/hi5B7lbSp4 — РФПЛ⚽️? (@rfpl) 3 августа 2017 г. Г⚽Л! Бней Иегуда #ЛигаЕвропы. 3 квалификационный раунд. 2

…И ЛОДЫГИН ВЕРНУЛСЯ!

Зато неплохо проявил себя другой бывший стабильный игрок основы «Зенита» — Лодыгин. Перед началом сезона он доверил вести свой Инстаграм человеку, который теперь рекламирует вратаря различными способами. В частности, в день матчей у него в профиле появляется анонс предстоящей игры с фотографией футболиста. Раньше это сбивало с толку — все думали, что Лодыгин таким образом сообщает, что он в основе. Но всякий раз в «старте» выходил Лунев.

В четверг все сошлось: Лодыгин впервые в сезоне занял место в воротах и в первом тайме выручил «Зенит» в опасной ситуации. Да и во втором тоже — при счете 0:1.

Выходит, Лодыгин, ликвидировав выход один на один, спас гранда российского футбола от дополнительного времени в матче с аутсайдером прошлогоднего чемпионата Израиля. Хотя в этом сложно было поверить перед началом встречи.

Но петербуржцы играли слишком уж вальяжно. Бывший тренер ЦСКА, ныне депутат Госдумы, Валерий Газзаев давным-давно произнес знаменитый афоризм про 11 академиков с тросточками. И в Петербурге в четверг был тот самый случай. Лишь выход Кокорина и Дриусси освежил команду в концовке, но этого не хватило. Манчини впервые проиграл. Команде, чьи футболисты застряли на пути в Санкт-Петербург в магазинах беспошлинной торговли.