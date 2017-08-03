Манчини и академики с тросточками. Итальянец впервые проиграл в «Зените»
Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда». Правда, по сумме двух матчей (в гостях одержана победа со счетом 2:0) прошел дальше.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«ЭНКАМП» ИЛИ «НАСЬОНАЛ»?
Есть два типа аутсайдеров. Одни уже при виде фаворита поднимают кверху лапки и готовятся к худшему, а другие отчаянно машут руками из стороны в сторону и порой выходят победителями. Как та лягушка из притчи про кувшин с молоком.
Что объединяет команды с романтическими названиями «Энкамп», «Црвена Звезда», «Вион», «Норшелланн», «Пасуш де Феррейра» и «Стандард»? Все они
Бывали и осечки. В 2014-м
И СНОВА ОЧЕРЕДИ
«Бней-Иегуда» относится к первому типу. Тренер израильтян Йосси Абуссис перед игрой усомнился в том, что его команда способна отыграть два мяча. «Бней-Иегуда» и у себя дома проиграла, хотя могла взять в соратники жару, а на переполненном стадионе «Санкт-Петербург» ей грозил разгром. По крайней мере, если следовать логике.
А стадион заполнился. В день игры официальный Твиттер арены (да, такой есть) торжественно сообщил о продаже 52 тысяч билетов. За час до матча в это было трудно поверить: на центральной аллее в Приморском парке Победы скучали даже продавцы
ДЗЮБА ВЕРНУЛСЯ…
Опоздавшие болельщики ничего не потеряли. Первый тайм можно было провести хоть в очереди, хоть в парке, хоть на яхте у острова. На яхте было бы даже лучше — в Питере как раз непитерская погода, приятно подышать свежим воздухом.
Заявка «Зенита» на матч тоже не поражала воображение. Роберто Манчини накануне предупредил всех, что собирается перетряхнуть состав и дать отдохнуть лидерам перед матчем со «Спартаком». Не слукавил: в основе вышли Анюков, Терентьев, Лодыгин, Нобоа и даже почти распрощавшийся с
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после победы над «Тосно» четко охарактеризовал игру Дзюбы: «Хорошо поборолся». Боролся нападающий действительно хорошо, и в игре с «Бней-Иегудой» тоже. Только не забивал.
…И ЛОДЫГИН ВЕРНУЛСЯ!
Зато неплохо проявил себя другой бывший стабильный игрок основы «Зенита» — Лодыгин. Перед началом сезона он доверил вести свой Инстаграм человеку, который теперь рекламирует вратаря различными способами. В частности, в день матчей у него в профиле появляется анонс предстоящей игры с фотографией футболиста. Раньше это сбивало с толку — все думали, что Лодыгин таким образом сообщает, что он в основе. Но всякий раз в «старте» выходил Лунев.
В четверг все сошлось: Лодыгин впервые в сезоне занял место в воротах и в первом тайме выручил «Зенит» в опасной ситуации. Да и во втором тоже — при счете 0:1.
Выходит, Лодыгин, ликвидировав выход один на один, спас гранда российского футбола от дополнительного времени в матче с аутсайдером прошлогоднего чемпионата Израиля. Хотя в этом сложно было поверить перед началом встречи.
Но петербуржцы играли слишком уж вальяжно. Бывший тренер ЦСКА, ныне депутат Госдумы, Валерий Газзаев
Гоша ЧЕРНОВ из
|3.08.2017 20:00
|3-й отборочный раунд
|Санкт-Петербург
|Зенит
|0:1
|Бней-Иегуда
|Первый тайм: 0:0
|Роберто Манчини
|Йосси Абукасис
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Али Палабыйык (Турция)
|Боковой судья
|Чем Сатман (Турция)
|Боковой судья
|Серкан Олгунджан (Турция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter