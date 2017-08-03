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3 августа 2017, 22:07 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Зенит» установил клубный рекорд по посещаемости домашних матчей в российской истории

ТАСС, 3 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» на матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда» установил клубный рекорд посещаемости домашнего стадиона в российской истории. Об этом сообщает пресс-служба стадиона клуба.

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Встреча прошла в четверг на стадионе «Санкт-Петербург». На матче присутствовало 45 тысяч 670 зрителей. Предыдущий рекорд в российской истории клуба был установлен в 2006 году на игре с московским «Динамо», которая прошла на стадионе имени Кирова (44 тысячи). Кроме того, данная домашняя встреча является самой посещаемой для клуба с 1988 года, когда на игру с киевским «Динамо», прошедшей на стадионе имени Кирова, пришла 61 тысяча зрителей.

Самыми посещаемыми встречами на домашней арене «Зенита» стали игры 1959 года с московскими клубами ЦСКА и «Спартак». На тех матчах присутствовало около 110 тысяч зрителей.

Самым посещаемым матчем стадиона «Санкт-Петербург» стал финал Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили (1:0), который посетили 57 тысяч 268 человек.

3.08.2017 20:00 3-й отборочный раунд Санкт-Петербург
Зенит 0:1 Бней-Иегуда
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Йосси Абукасис
Голы
  Альмог Бар Бузагло (М. Чибота) 67′
Составы
Юрий Лодыгин 1
Юрий Жирков 18
Луиш Нету 13
Денис Терентьев 3
Дмитрий Полоз 7
Кристиан Нобоа 16
Эрнани 23
Артем Дзюба 22
73′ Александр Анюков (к) 2
Александр Кокорин 9
81′ Франсиско Фернандес Хави Гарсия 6
Бранислав Иванович 60
79′ Виктор де Паула Жулиану 10
85′ Себастьян Дриусси 11
1 Эмилиус Зубас
3 Бен Тургеман
4 Паз Бен Ари
5 Аяд Абаши
17 Ицик Азуз (к)
77 Альмог Бар Бузагло
13 Мавис Чибота
10 Роэй Гордана
23 Маор Кандиль 88′ 62′
16 Довев Габай
30 Став Финиш 90′
6 Юваль Ашкенази
21 Нериюс Вальскис 61′
8 Матан Хозез
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 3
6 Угловые 4
17 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Али Палабыйык (Турция)
Боковой судья Чем Сатман (Турция)
Боковой судья Серкан Олгунджан (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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