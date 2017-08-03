«Зенит» установил клубный рекорд по посещаемости домашних матчей в российской истории

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Встреча прошла в четверг на стадионе «Санкт-Петербург». На матче присутствовало 45 тысяч 670 зрителей. Предыдущий рекорд в российской истории клуба был установлен в 2006 году на игре с московским «Динамо», которая прошла на стадионе имени Кирова (44 тысячи). Кроме того, данная домашняя встреча является самой посещаемой для клуба с 1988 года, когда на игру с киевским «Динамо», прошедшей на стадионе имени Кирова, пришла 61 тысяча зрителей.

Самыми посещаемыми встречами на домашней арене «Зенита» стали игры 1959 года с московскими клубами ЦСКА и «Спартак». На тех матчах присутствовало около 110 тысяч зрителей.

Самым посещаемым матчем стадиона «Санкт-Петербург» стал финал Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили (1:0), который посетили 57 тысяч 268 человек.