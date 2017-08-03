«Зенит» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второй матч в этой паре завершился со счетом 1:0 в пользу «Бней Иегуда». Единственный гол забил на 67-й минуте Альмог Бар-Буцагло.

В первом тайме команды создали только один голевой момент. после ошибки защитников Мавис Чибота вышел один на один, но не смог обыграть Юрия Лодыгина.

Гол был забит также при участии Чиботы. Полузащитник обыграл в штрафной Хави Гарсию и сделал передачу на Бар-Буцагло, который в касание пробил в ближний угол.

При счете 1:0 Чибота мог забить и второй гол, но вновь не реализовал выход один на один. Конголезец пробил в дальний угол, но Лодыгин мяч отбил. Перед этим эпизодом травму получил Хави Гарсия, который не смог помочь остальным защитникам. Сразу после этого Гарсия был заменен на Бранислава Ивановича.

В первой встрече «Зенит» победил со счетом 2:0. Тогда отличились Доменико Кришито и Александр Кокорин.

Раунд плей-офф будет последним отборочным перед групповым этапом Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии состоится в пятницу, 4 августа.

«Бней-Иегуда» — обладатель Кубка Израиля. Во втором квалификационном раунде команда Йозефа Абуксиса прошла словацкий «Тренчин». «Бней-Иегуда» сыграла на выезде вничью (1:1), но дома победила со счетом 2:0. По голу в этом противостоянии забили три футболиста израильского клуба — литовский нападающий Нериюс Вальскис, конголезский вингер Мавис Чибота и израильский полузащитник Юваль Ашкенази.

«Зенит» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате России, пропустив вперед столичные «Спартак» и ЦСКА. По окончании сезона румынского специалиста Мирчу Луческу во главе команды сменил итальянец Роберто Манчини.

Под руководством Манчини «Зенит» пока выиграл все матчи. Помимо побед в Лиге Европы, питерцы выиграли три стартовых матча у «СКА-Хабаровск», «Рубина» и «Тосно». В четвертом туре «Зенит» примет дома «Спартак». Матч состоится 6 августа.

В основном раунде Лиги Европы Россия будет представлена как минимум «Локомотивом», который выиграл Кубок страны и попал в групповой этап напрямую. К нему могут присоединиться «Зенит» и «Краснодар».