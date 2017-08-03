«Зенит» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
Санкт-петербургский «Зенит» прошел третий квалификационный раунд Лиги Европы. Он по сумме двух матчей обыграл израильский клуб «Бней Йегуда».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второй матч в этой паре завершился со счетом 1:0 в пользу «Бней Иегуда». Единственный гол забил на 67-й минуте Альмог
В первом тайме команды создали только один голевой момент. после ошибки защитников Мавис Чибота вышел один на один, но не смог обыграть Юрия Лодыгина.
Гол был забит также при участии Чиботы. Полузащитник обыграл в штрафной Хави Гарсию и сделал передачу на
При счете 1:0 Чибота мог забить и второй гол, но вновь не реализовал выход один на один. Конголезец пробил в дальний угол, но Лодыгин мяч отбил. Перед этим эпизодом травму получил Хави Гарсия, который не смог помочь остальным защитникам. Сразу после этого Гарсия был заменен на Бранислава Ивановича.
В первой встрече «Зенит» победил со счетом 2:0. Тогда отличились Доменико Кришито и Александр Кокорин.
Раунд
«Бней-Иегуда» — обладатель Кубка Израиля. Во втором квалификационном раунде команда Йозефа Абуксиса прошла словацкий «Тренчин». «Бней-Иегуда» сыграла на выезде вничью (1:1), но дома победила со счетом 2:0. По голу в этом противостоянии забили три футболиста израильского клуба — литовский нападающий Нериюс Вальскис, конголезский вингер Мавис Чибота и израильский полузащитник Юваль Ашкенази.
«Зенит» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате России, пропустив вперед столичные «Спартак» и ЦСКА. По окончании сезона румынского специалиста Мирчу Луческу во главе команды сменил итальянец Роберто Манчини.
Под руководством Манчини «Зенит» пока выиграл все матчи. Помимо побед в Лиге Европы, питерцы выиграли три стартовых матча у «СКА-Хабаровск», «Рубина» и «Тосно». В четвертом туре «Зенит» примет дома «Спартак». Матч состоится 6 августа.
В основном раунде Лиги Европы Россия будет представлена как минимум «Локомотивом», который выиграл Кубок страны и попал в групповой этап напрямую. К нему могут присоединиться «Зенит» и «Краснодар».
|3.08.2017 20:00
|3-й отборочный раунд
|Санкт-Петербург
|Зенит
|0:1
|Бней-Иегуда
|Первый тайм: 0:0
|Роберто Манчини
|Йосси Абукасис
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Али Палабыйык (Турция)
|Боковой судья
|Чем Сатман (Турция)
|Боковой судья
|Серкан Олгунджан (Турция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter