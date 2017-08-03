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3 августа 2017, 21:57 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«Зенит» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» прошел третий квалификационный раунд Лиги Европы. Он по сумме двух матчей обыграл израильский клуб «Бней Йегуда».

<nobr>Санкт-петербургский</nobr> Зенит прошел третий квалификационный раунд Лиги Европы. Он по сумме двух матчей обыграл израильский клуб <span class=error>Бней</span> <span class=error>Йегуда</span> Увеличить
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Второй матч в этой паре завершился со счетом 1:0 в пользу «Бней Иегуда». Единственный гол забил на 67-й минуте Альмог Бар-Буцагло.

В первом тайме команды создали только один голевой момент. после ошибки защитников Мавис Чибота вышел один на один, но не смог обыграть Юрия Лодыгина.

Гол был забит также при участии Чиботы. Полузащитник обыграл в штрафной Хави Гарсию и сделал передачу на Бар-Буцагло, который в касание пробил в ближний угол.

При счете 1:0 Чибота мог забить и второй гол, но вновь не реализовал выход один на один. Конголезец пробил в дальний угол, но Лодыгин мяч отбил. Перед этим эпизодом травму получил Хави Гарсия, который не смог помочь остальным защитникам. Сразу после этого Гарсия был заменен на Бранислава Ивановича.

В первой встрече «Зенит» победил со счетом 2:0. Тогда отличились Доменико Кришито и Александр Кокорин.

Раунд плей-офф будет последним отборочным перед групповым этапом Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии состоится в пятницу, 4 августа.

«Бней-Иегуда» — обладатель Кубка Израиля. Во втором квалификационном раунде команда Йозефа Абуксиса прошла словацкий «Тренчин». «Бней-Иегуда» сыграла на выезде вничью (1:1), но дома победила со счетом 2:0. По голу в этом противостоянии забили три футболиста израильского клуба — литовский нападающий Нериюс Вальскис, конголезский вингер Мавис Чибота и израильский полузащитник Юваль Ашкенази.

«Зенит» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате России, пропустив вперед столичные «Спартак» и ЦСКА. По окончании сезона румынского специалиста Мирчу Луческу во главе команды сменил итальянец Роберто Манчини.

Под руководством Манчини «Зенит» пока выиграл все матчи. Помимо побед в Лиге Европы, питерцы выиграли три стартовых матча у «СКА-Хабаровск», «Рубина» и «Тосно». В четвертом туре «Зенит» примет дома «Спартак». Матч состоится 6 августа.

В основном раунде Лиги Европы Россия будет представлена как минимум «Локомотивом», который выиграл Кубок страны и попал в групповой этап напрямую. К нему могут присоединиться «Зенит» и «Краснодар».

3.08.2017 20:00 3-й отборочный раунд Санкт-Петербург
Зенит 0:1 Бней-Иегуда
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Йосси Абукасис
Голы
  Альмог Бар Бузагло (М. Чибота) 67′
Составы
Юрий Лодыгин 1
Юрий Жирков 18
Луиш Нету 13
Денис Терентьев 3
Дмитрий Полоз 7
Кристиан Нобоа 16
Эрнани 23
Артем Дзюба 22
73′ Александр Анюков (к) 2
Александр Кокорин 9
81′ Франсиско Фернандес Хави Гарсия 6
Бранислав Иванович 60
79′ Виктор де Паула Жулиану 10
85′ Себастьян Дриусси 11
1 Эмилиус Зубас
3 Бен Тургеман
4 Паз Бен Ари
5 Аяд Абаши
17 Ицик Азуз (к)
77 Альмог Бар Бузагло
13 Мавис Чибота
10 Роэй Гордана
23 Маор Кандиль 88′ 62′
16 Довев Габай
30 Став Финиш 90′
6 Юваль Ашкенази
21 Нериюс Вальскис 61′
8 Матан Хозез
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 3
6 Угловые 4
17 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Али Палабыйык (Турция)
Боковой судья Чем Сатман (Турция)
Боковой судья Серкан Олгунджан (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

«Зенит» установил клубный рекорд по посещаемости домашних матчей в российской истории

«Зенит» установил клубный рекорд по посещаемости домашних матчей в российской истории

ТАСС, 3 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» на матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда» установил клубный рекорд посещаемости домашнего стадиона в российской истории. Об этом сообщает пресс-служба стадиона клуба.
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