Пятеро на одного

Изначально ясно одно: на стадии плей-офф квалификации главного клубного футбольного турнира старушки Европы слабых соперников по умолчанию быть не может. Каждый из тех, кто добрался до этого раунда, вполне достоин участия в групповом турнире Лиги Чемпионов УЕФА. Однако же попадут в итоге в заветную группу этого турнира далеко не все они…



Проигравшие, правда, окажутся в групповом раунде Лиги Европы, но это уже другой уровень, другие соперники, другой зрительский интерес … Другие деньги, наконец.



Понятно, что любому болельщику хочется, чтобы в такой важный момент соперником его любимцев стала достаточно проходимая команда. Другой вопрос, что и ее саму такой же могут считать остальные… Но весь Казахстан сейчас болеет в еврокубках за «Астану» — других представителей в континентальных клубных турнирах у нас просто не осталось. И подавляющее количество отечественных любителей футбола сейчас увлеченно прикидывает, кто из вышеперечисленной пятерки смотрится в качестве будущего соперника нашего чемпиона предпочтительнее. Предпочтительнее для нас, разумеется.



С четырьмя из этого квартета «Астана» в последние три года в еврокубках уже встречалась. И эти рандеву оставили у болельщиков дружины из столицы нашего государства разные впечатления.



Скажем, АПОЭЛ. В предыдущие два еврокубковых сезона на разных стадиях разных турниров казахстанская дружина встречалась с островитянами дважды и имеет на данный момент положительное в них сальдо. В 2015-м «Астана» выбила киприотов как раз на этапе плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА — 1:0 дома, 1:1 в гостях. Чуть более чем год спустя казахстанцы и островитяне угодили уже в одну группу Лиги Европы, и здесь разошлись абсолютно по-братски: с результатом 2:1 в Никосии выиграли киприоты, с тем же счетом у себя дома победила «Астана». Между прочим, тот памятный выигрыш стал для чемпиона Казахстана первым на групповых стадиях еврокубков. Так что пока впечатления от АПОЭЛа у нас довольно приятные.



Примерно то же самое можно говорить и о «Мариборе». С этим соперником астанчане пока в еврокубках пересекались однажды — в дебютных своих поединках в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА все в том же 2015-м. Уступив минимально (0:1) в Словении, на своем поле казахстанская команда одолела балканцев, считавшихся фаворитами, с вполне устраивавшим ее счетом 3:1. На словенцев нам, в общем, тоже обижаться как бы нечего.



Другое дело — «Селтик». Именно шотландцы не пустили «Астану» год назад в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов — 1:1 в нашей столице и 2:1 в пользу хозяев в Глазго. Воспоминания, безусловно, не из самых хороших… Особенно если вспомнить, что за два года до того «кельты» еще и выбили из плей-офф главного континентального клубного турнира наш «Шахтер»… Впрочем, — отличный повод для мести. Блюда, которое, как известно, должно подаваться холодным… Примерно через год, например. Так ведь?..



Не слишком хорошие картинки всплывают в памяти относительно истории противостояний «Астаны» с «Олимпиакосом». Если на нашей территории немногим более года назад в групповом турнире Лиги Европы чемпион Казахстана с греками разошелся относительно мирно — 1:1, то вот в Пирее двумя неделями ранее «олимпийцы» били команду из Астаны достаточно чувствительно — 4:1. Есть, в общем, что вспомнить. И что припомнить…



Один только «Копенгаген» выглядит в составе данного квинтета некоей «белой вороной». Пути этого датского клуба с дорогами казахстанских дружин в еврокубках пока еще не пересекались. Ну, вот не попадались прежде наши «львам» — и все тут. Не слишком высоки, в принципе, шансы, что это все-таки произойдет, и сейчас — всего лишь 20%. Однако есть в составе копенгагенцев один любопытный персонаж, у которого много чего связано с Казахстаном. Речь о 32-летнем полузащитнике национальной сборной Дании Вильяме Квисте. Да-да, том самом, что приезжал в Алматы на отборочный поединок в июне. И что назвал игроков казахстанской дружины «отморозками»… Неплохо было бы, наверное, свозить парня на «перевоспитание» в Астану. Глядишь, и научился бы придерживать язык в нужный момент.



В общем, конечно, выискивать слабачка в этой пятерке смысла почти никакого нет. В кого ни ткни пальцем — испытанный еврокубковый боец. И все же посильнее остальных здесь выглядят, пожалуй, «Олимпиакос» с «Селтиком». Поприемлемее других, соответственно, — «Марибор»…



Однако, подождем.