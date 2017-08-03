Пятеро на одного
Сегодня окончательно определится, кто же последним встанет на пути «Астаны» в группу Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 годов. Пока статусом оппонента чемпионов Казахстана могут себя осчастливить греческий «Олимпиакос», шотландский «Селтик», датский «Копенгаген», АПОЭЛ с Кипра и «Марибор» из Словении. Посмотрим, кому из этих претендентов отдаст в итоге предпочтение жребий.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Изначально ясно одно: на стадии
Проигравшие, правда, окажутся в групповом раунде Лиги Европы, но это уже другой уровень, другие соперники, другой зрительский интерес … Другие деньги, наконец.
Понятно, что любому болельщику хочется, чтобы в такой важный момент соперником его любимцев стала достаточно проходимая команда. Другой вопрос, что и ее саму такой же могут считать остальные… Но весь Казахстан сейчас болеет в еврокубках за «Астану» — других представителей в континентальных клубных турнирах у нас просто не осталось. И подавляющее количество отечественных любителей футбола сейчас увлеченно прикидывает, кто из вышеперечисленной пятерки смотрится в качестве будущего соперника нашего чемпиона предпочтительнее. Предпочтительнее для нас, разумеется.
С четырьмя из этого квартета «Астана» в последние три года в еврокубках уже встречалась. И эти рандеву оставили у болельщиков дружины из столицы нашего государства разные впечатления.
Скажем, АПОЭЛ. В предыдущие два еврокубковых сезона на разных стадиях разных турниров казахстанская дружина встречалась с островитянами дважды и имеет на данный момент положительное в них сальдо. В 2015-м «Астана» выбила киприотов как раз на этапе
Примерно то же самое можно говорить и о «Мариборе». С этим соперником астанчане пока в еврокубках пересекались однажды — в дебютных своих поединках в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА все в том же 2015-м. Уступив минимально (0:1) в Словении, на своем поле казахстанская команда одолела балканцев, считавшихся фаворитами, с вполне устраивавшим ее счетом 3:1. На словенцев нам, в общем, тоже обижаться как бы нечего.
Другое дело — «Селтик». Именно шотландцы не пустили «Астану» год назад в
Не слишком хорошие картинки всплывают в памяти относительно истории противостояний «Астаны» с «Олимпиакосом». Если на нашей территории немногим более года назад в групповом турнире Лиги Европы чемпион Казахстана с греками разошелся относительно мирно — 1:1, то вот в Пирее двумя неделями ранее «олимпийцы» били команду из Астаны достаточно чувствительно — 4:1. Есть, в общем, что вспомнить. И что припомнить…
Один только «Копенгаген» выглядит в составе данного квинтета некоей «белой вороной». Пути этого датского клуба с дорогами казахстанских дружин в еврокубках пока еще не пересекались. Ну, вот не попадались прежде наши «львам» — и все тут. Не слишком высоки, в принципе, шансы, что это
В общем, конечно, выискивать слабачка в этой пятерке смысла почти никакого нет. В кого ни ткни пальцем — испытанный еврокубковый боец. И все же посильнее остальных здесь выглядят, пожалуй, «Олимпиакос» с «Селтиком». Поприемлемее других, соответственно, — «Марибор»…
Однако, подождем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter