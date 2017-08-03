Минское «Динамо» сыграло вничью с кипрским АЕКом в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы и покинуло турнир

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Сегодня в домашнем поединке на поле минского стадиона «Трактор» динамовцы сыграли вничью 1:1 и покидают турнир. До перерыва соперники мало угрожали воротам друг друга, играя с акцентом на оборону. Зато сразу после возобновления игры хозяева поля взвинтили темп, и на 46-й минуте Юрий Остроух заработал пенальти, который реализовал Антон Сарока — 1:0. После этого минчане полностью владели инициативой, создали несколько отличных возможностей для взятия ворот, но не сумели еще раз добиться успеха. А в самой концовке встречи, на 3-й компенсированной минуте, гости воспользовались тем, что голкипер «Динамо» Сергей Игнатович побежал в атаку и сравняли результат — 1:1.

Состав «Динамо»: Игнатович; Галович, Кузьменок, Карпович, Остроух, Быков, Лекович (Сачивко, 77), Нойок, Хлебас (Николич, 70), Сарока, Хващинский (Лукич, 46).

В первой игре, состоявшейся неделю назад в Ларнаке, подопечные Сергея Гуренко проиграли со счетом 0:2.

Из белорусских клубов выступление в еврокубках продолжит только борисовский БАТЭ. Уступив пражской «Славии» в квалификации Лиги чемпионов, борисовчане теперь попытаются пробиться в групповой раунд Лиги Европы.

Футболисты БАТЭ не прошли в плей-офф Лиги чемпионов и поспорят за участие в групповом этапе Лиги ЕвропыВ первом матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ команда Александра Ермаковича 25 июля уступила чешскому чемпиону в Праге с минимальным счетом 0:1, а сегодня на поле «Борисов-Арены» выиграла 2:1, но дальше идут пражане за счет гола, забитого на чужом поле.

Борьбу за выход в групповой раунд ЛЕ продолжает литовская «Судува», которая во втором раунде выбила из турнира солигорский «Шахтер», а сейчас неожиданно взяла верх над швейцарским «Сьоном» — 3:0 (дома) и 1:1 (в гостях). Идет дальше и венская «Аустрия», переигравшая кипрский АЕЛ, а также македонская «Шкендия». Остальные участники плей-офф определятся сегодня поздно вечером.