«Краснодар» и «Люнгбю» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Люнгбю» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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«Краснодар»: Андрей Синицын, Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Вандерсон, Кристиан Рамирес, Виктор Классон, Павел Мамаев, Михайло Ристич, Роман Шишкин, Маурисио Перейра, Шарль Каборе.
«Люнгбю»: Миккель Андерсен, Томас
Напомним, что встреча пройдет в Дании на поле стадиона «Люнгбю». Встреча начнется в 20645 по московскому времени.
Первый матч этого противостояния прошел в «Краснодаре» и завершился победой российской команды со счетом 2:1.
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