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3 августа 2017, 20:31 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

«Краснодар» и «Люнгбю» определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Люнгбю» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Стали известны стартовые составы Краснодара и Люнгбю на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Увеличить
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«Краснодар»: Андрей Синицын, Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Вандерсон, Кристиан Рамирес, Виктор Классон, Павел Мамаев, Михайло Ристич, Роман Шишкин, Маурисио Перейра, Шарль Каборе.

«Люнгбю»: Миккель Андерсен, Томас Гульдборг-Кристенсен, Микаэль Лумб, Мартин Эрнсков, Йеспер Кристьянсен, Миккель Йенсен, Йеппе Кьер, Давид Бойсен, Брор Блуме, Томас Серенсен, Оливер-Лунд Йенсен.

Напомним, что встреча пройдет в Дании на поле стадиона «Люнгбю». Встреча начнется в 20645 по московскому времени.

Первый матч этого противостояния прошел в «Краснодаре» и завершился победой российской команды со счетом 2:1.

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