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С первых минут на поле у петербургской команды появятся Юрий Лодыгин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Артём Дзюба.

«Зенит»: Лодыгин, Нету, Анюков, Терентьев, Хави Гарсия, Эрнани, Нобоа, Жирков, Жулиано, Полоз, Дзюба.



Запасные: Лунёв, Кришито, Паредес, Кокорин, Дриусси, Ерохин, Иванович.



Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 20:00 мск. В первом матче «Зенит» победил со счётом 2:0.