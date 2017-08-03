«Зенит» — «Бней Иегуда»: Лодыгин, Нобоа, Полоз и Дзюба сыграют с первых минут
Стал известен стартовый состав «Зенита» на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда».
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С первых минут на поле у петербургской команды появятся Юрий Лодыгин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Артём Дзюба.
«Зенит»: Лодыгин, Нету, Анюков, Терентьев, Хави Гарсия, Эрнани, Нобоа, Жирков, Жулиано, Полоз, Дзюба.
Запасные: Лунёв, Кришито, Паредес, Кокорин, Дриусси, Ерохин, Иванович.
Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 20:00 мск. В первом матче «Зенит» победил со счётом 2:0.
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