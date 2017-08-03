Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30579888/
3 августа 2017, 19:29 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит» — «Бней Иегуда»: Лодыгин, Нобоа, Полоз и Дзюба сыграют с первых минут

Стал известен стартовый состав «Зенита» на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда».

Стал известен стартовый состав Зенита на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой <span class=error>Бней</span> <span class=error>Иегуда</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

С первых минут на поле у петербургской команды появятся Юрий Лодыгин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Артём Дзюба.

«Зенит»: Лодыгин, Нету, Анюков, Терентьев, Хави Гарсия, Эрнани, Нобоа, Жирков, Жулиано, Полоз, Дзюба.

Запасные: Лунёв, Кришито, Паредес, Кокорин, Дриусси, Ерохин, Иванович.

Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 20:00 мск. В первом матче «Зенит» победил со счётом 2:0.

Бней-Иегуда
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн!

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Ла Лига отклонила платёж «ПСЖ» за Неймара в размере € 222 млн!