Балотелли, безымянный «Стяуа» и 29-летний тренер. Кто может достаться ЦСКА в Лиге чемпионов
Рассказываем о возможных соперниках
красно-синих в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.
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«НИЦЦА»
Французы с Лазурного берега дважды добирались до четвертьфинала главного евротурнира, но это было очень давно — в конце 50-х — начале 60-х. Сейчас мы наблюдаем ренессанс «Ниццы» — за последние 5 сезонов «орлята» трижды попадали в еврокубки.
Одним из главных творцов последних успехов клуба является Марио Балотелли. Форвард со скандальной репутацией переехал на Лазурный берег прошлым летом, и, вопреки ожиданиям, не стал кутить и куражиться, а взялся за ум. 15 голов итальянца помогли южанам обойти «Лион» и занять третье место в чемпионате.
Балотелли успел забить «Аяксу» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, но ответную игру пропустил
3-й отборочный раунд: «Аякс» 1:1 (д), 2:2 (г).
Стоимость состава: 109,2 миллиона евро.
Главная звезда: Марио Балотелли.
«СТЯУА»
Строго говоря, никакого «Стяуа» сейчас не существует. Прошлой весной суд удовлетворил иск министерства обороны Румынии и запретил клубу использовать старый бренд. Боссы
В межсезонье «Стяуа» продала своего лучшего бомбардира — бразильца Рика Болдрина — в «Кайсериспор», но на результатах это не сказалось.
3-й отборочный раунд: «Виктория» Пл 2:2 (д), 4:1 (г).
Стоимость состава: 19,95 миллиона евро.
Главная звезда: Денис Алибек.
«ХОФФЕНХАЙМ»
Команда Юлиана Нагельсмана — дебютант Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Хоффенхайм» впервые в истории занял четвертое место в бундеслиге и попал в главный евротурнир.
Раньше главной достопримечательностью клуба был миллиардер Дитмар Хопп — главный спонсор и вдохновитель всех успехов «Хоффенхайма». А теперь львиную долю популярности у бизнесмена отобрал Юлиан Нагельсман — тренер, который в 29 лет сумел добиться существенных успехов с почти деревенским клубом.
В 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов «Хоффенхайм» не участвовал.
Стоимость состава: 121,63 миллиона евро.
Главная звезда: Андрей Крамарич.
«ЯНГ БОЙЗ»
Последнее чемпионство «Янг Бойз» датировано 1986 годом, тем не менее, в главном еврокубке команда из Берна появляется регулярно. В прошлом сезоне «Молодые парни» опять заняли второе место в швейцарской суперлиге и попали в отборочный турнир Лиги чемпионов.
Летом «Янг Бойз» неплохо заработал — трансферы Дениса Закарии в менхенгладбахскую «Боруссию» и Ивона Мвого в «Лейпциг» принесли клубу 17 миллионов евро. Часть вырученных средств потратили на Джибриля Соу, но пока главной ударной силой бернцев остается Гийом Оаро. Именно француз забил важнейший гол с пенальти в дебюте ответного матча с киевским «Динамо». На 90-й минуте Жордан Лотомба удвоил счет и принес швейцарскому клубу сенсационную победу над украинцами.
3-й отборочный раунд: «Динамо» К 1:3 (г), 2:0 (д).
Стоимость состава: 27,35 миллиона евро.
Главная звезда: Гийом Оаро.
«ИСТАНБУЛ ББ»
Турецкий клуб — еще один дебютант Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда Абдуллы Авджи всего на 4 очка отстала от чемпионов из «Бешикташа», но зато отодвинула на третью и четвертую строчки таблицы «Фенербахче» и «Галатасарай».
По именам состав «Истанбула ББ» выглядит внушительно и… слегка парадоксально. Рядом со сборищем именитых ветеранов вроде Адебайора, Инлера, Эмре Белезоглу и Клиши обнаруживается бывший защитник «Москвы», «Динамо» и «Анжи» Александр Епуряну.
В 3-м отборочном раунде турки выдали очень бодрые матчи с «Брюгге». В Бельгии соперники сыграли вничью 3:3: в составе «Истанбула» два гола забил бразилец Моссоро и один мяч провел голландец Элиа. А в ответном матче блеснул Адебайор. Форвард из Того забил сам и ассистировал боснийцу Вишче.
3-й отборочный раунд: «Брюгге» 3:3 (г), 2:0 (д).
Стоимость состава: 73,75 миллиона евро.
Главная звезда: Гаэль Клиши.
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