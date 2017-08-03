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3 августа 2017, 10:37 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Александр Ермакович: Язык не повернется кого-то упрекнуть в БАТЭ

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович подчеркнул, что не винит своих подопечных в связи с вылетом из Лиги чемпионов.

Главный тренер <span class=error>БАТЭ</span> Александр <span class=error>Ермакович</span> подчеркнул что не винит своих подопечных в связи с вылетом из Лиги чемпионов. Увеличить
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Белорусский клуб в ответном поединке 3-го отборочного раунда обыграл «Славию» (2:1), но уступил по количеству голов на выезде (встреча в Праге завершилась со счетом 1:0).

— Да, не получилось, но язык не повернется кого-то упрекнуть. Парни старались, отдали все, что могли, — цитирует «Прессбол» Ермаковича. — Не хватило нам какого-то фарта, может, мастерства… Было реально еще забить, последний момент тот же… К сожалению, не получилось.

Гол в раздевалку? Малейшая потеря концентрации, не до конца сыграли с футболистом соперников. «Славия» очень много внимания уделяет стандартам, но, к сожалению, недосмотрели.

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