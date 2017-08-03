Александр Ермакович: Язык не повернется кого-то упрекнуть в БАТЭ
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович подчеркнул, что не винит своих подопечных в связи с вылетом из Лиги чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
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Белорусский клуб в ответном поединке 3-го отборочного раунда обыграл «Славию» (2:1), но уступил по количеству голов на выезде (встреча в Праге завершилась со счетом 1:0).
— Да, не получилось, но язык не повернется
Гол в раздевалку? Малейшая потеря концентрации, не до конца сыграли с футболистом соперников. «Славия» очень много внимания уделяет стандартам, но, к сожалению, недосмотрели.
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