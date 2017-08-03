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3 августа 2017, 10:15 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Милан Шкода: Последние секунды давления БАТЭ были безумием

Капитан «Славии» Милан Шкода отметил, что его команде с большим трудом далась победа над БАТЭ в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

Капитан <span class=error>Славии</span> Милан Шкода отметил что его команде с большим трудом далась победа над <span class=error>БАТЭ</span> в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Увеличить
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Чешский клуб в ответном поединке проиграл 1:2, но вышел благодаря голу на выезде (поединок в Праге завершился со счетом 1:0). Гол в Борисове забил как раз Шкода.

— После игры совершенно опустошен эмоционально. Здорово, что удалось это сделать. Пусть и проиграли БАТЭ, но двигаемся дальше — это фантастика! — цитирует «Прессбол» Шкоду. — Нужно насладиться моментом. Первый пропущенный мяч случился после ошибки — было неприятно. Но лично я думал, что, если забьем, три вряд ли пропустим. На второй тайм вышли с одной мыслью: не дать сопернику забить. Но уже спустя 10 секунд вынуждены были вынимать мяч из сетки во второй раз. В тот момент я был очень зол, так как сами себе усложнили жизнь.

— Чем объясните пропущенные мячи?

— Не понимаю… Первый стал следствием ошибки, да и в случае со вторым мяч отскочил в то место, откуда наносился удар. Короче, только вылезли из раздевалки — получили гол. Это было каким-то сумасшествием.

— Приятно забить решающий?

— Конечно приятно. Рад, что смог забить этим вечером: это было крайне важно. Но главное, что мы прошли дальше.

— Как чувствовали себя в последние секунды под давлением БАТЭ?

— Это было безумие! Весь второй тайм провели не лучшим образом: пропустили второй мяч в дебюте, испытывали давление, так как следующий гол делал наши дела паршивыми. Было очень тяжело, это стоило огромных нервов.

2.08.2017 20:00 3-й отборочный раунд Борисов-Арена
БАТЭ 2:1 Славия Пр
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Ермакович Ярослав Шилгавы
Голы
5′ Николай Сигневич 13
46′ Игорь Стасевич 22
  Милан Шкода 44′
Составы
Игорь Стасевич 22
Николай Сигневич 13
  Милан Шкода
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Пол ван Букел (Нидерланды)
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Вошел в игру
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