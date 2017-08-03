Милан Шкода: Последние секунды давления БАТЭ были безумием
Капитан «Славии» Милан Шкода отметил, что его команде с большим трудом далась победа над БАТЭ в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
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Чешский клуб в ответном поединке проиграл 1:2, но вышел благодаря голу на выезде (поединок в Праге завершился со счетом 1:0). Гол в Борисове забил как раз Шкода.
— После игры совершенно опустошен эмоционально. Здорово, что удалось это сделать. Пусть и проиграли БАТЭ, но двигаемся дальше — это фантастика! — цитирует «Прессбол» Шкоду. — Нужно насладиться моментом. Первый пропущенный мяч случился после ошибки — было неприятно. Но лично я думал, что, если забьем, три вряд ли пропустим. На второй тайм вышли с одной мыслью: не дать сопернику забить. Но уже спустя 10 секунд вынуждены были вынимать мяч из сетки во второй раз. В тот момент я был очень зол, так как сами себе усложнили жизнь.
— Чем объясните пропущенные мячи?
— Не понимаю… Первый стал следствием ошибки, да и в случае со вторым мяч отскочил в то место, откуда наносился удар. Короче, только вылезли из раздевалки — получили гол. Это было
— Приятно забить решающий?
— Конечно приятно. Рад, что смог забить этим вечером: это было крайне важно. Но главное, что мы прошли дальше.
— Как чувствовали себя в последние секунды под давлением БАТЭ?
— Это было безумие! Весь второй тайм провели не лучшим образом: пропустили второй мяч в дебюте, испытывали давление, так как следующий гол делал наши дела паршивыми. Было очень тяжело, это стоило огромных нервов.
|Александр Ермакович
|Ярослав Шилгавы
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Пол ван Букел (Нидерланды)
- Вышел из игры
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