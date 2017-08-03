Здравствуй, осень золотая!

Опасения, что «Легия» в состоянии добиться на своей территории победы с нужным ей счетом, до начала матча и во время его, конечно же, присутствовали. И не слабые. Что ни говори, сильнейшая польская клубная команда имеет достаточно серьезный авторитет не только в родной стране, но и на европейской арене. И завоевывался статус крепкого еврокубкового бойца варшавянами отнюдь не громкими заявлениями их игроков и руководителей в прессе, а и потом, и кровью. Только вот в столице Польши второй уже раз в завершившемся двухматчевом противостоянии выяснилось, что не так страшен черт (сиречь, «Легия»), как его малюют. И что лучшая команда Казахстана — отнюдь не чужая на этом большом празднике футбольной жизни под названием Лига Чемпионов УЕФА.



В Варшаве, конечно, хозяева поля владели достаточно большим игровым преимуществом. Однако при этом по-настоящему острых моментов у ворот Александра Мокина «легионеры» создали совсем немного. Во-первых, очень плотно и компактно действовали в обороне защитники казахстанского чемпиона, не допускавшие разрывов ни между собой, ни с игроками средней линии поля. А во-вторых, — сложилось впечатление, что поляки мало урока вынесли из первого поединка с нашей командой. Нет, в плане тактики и организации действий в обороне перемены в игре варшавян были очевидны, — но вот в том, что касается психологии, судя по всему, игроки «Легии» остались на изначальных позиций. Соперники «Астаны», чувствовалось, продолжали считать поражение в столице Казахстана досаднейшим недоразумением и намеревались добиться нужной им победы в главном городе своего государства чисто на классе. А вот класса этого самого у футболистов польской дружины для решения подобной задачи оказалось как раз-таки и недостаточно.



«Легионеры», конечно, подолгу контролировали мяч, проводили затяжные позиционные атаки, но вот только все время старались разыграть мяч до верного — а в случае с «Астаной», как с удивлением вдруг выяснили подопечные Яцека Магеры, такой номер проходит редко. И гол Армандо Садику в Казахстане в данном случае — отнюдь не показатель, а, скорее, исключение из правил. Но перестроиться, показалось, в первую очередь, — в своих головах, поляки по ходу ответного матча не были готовы. И продолжали пытаться вывести своих игроков на пустые ворота соперников даже в достаточно удобных для ударов по ним ситуациях.



Но, — и это нельзя не отметить! — почти все ходы варшавян в атаке были для оборонявшихся астанчан читаемы и предсказуемы. Отличную работу провел Станимир Стоилов со своими футболистами по разбору наступательных действий «Легии», что и говорить. А вот выдумки, импровизации, нестандартности, какой-то изюминки впереди полякам явно не доставало. Зато через край била уверенность в собственном классе… Который, на поверку, оказался, судя по всему, не таким уж и высоким по сравнению с уровнем той же сегодняшней «Астаны».



Даже такой момент, что единственный свой точный удар по воротам Александра Мокина хозяева поля сумели нанести вовсе не в результате долгого розыгрыша мяча, который практиковали на протяжении всех 90 с гаком игровых минут поединка, а после подачи с углового, ничему их, похоже, не научил. «Легионеры» продолжали свято верить, что все равно додавят, в конце концов, гостей. И, в итоге, живописно сели в лужу.



Безусловно, «Астане» есть над чем работать в преддверие старта в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов УЕФА. Матч в Варшаве обнажил многие моменты в игре казахстанского чемпиона, которые требуют корректировки. И Жуниор Кабананга, оказывается, в условиях плотной персональной опеки, предложенной ему Якубом Червиньски, чувствует себя не особо комфортно. И Патрик Твумаси перестал вдруг легко проходить «стоячего» в Астане Адама Глоушека. Но это лишь только определенные моменты и нюансы, которые требуют какой-то доработки и шлифовки.



А в целом, очевидно — у нас есть Команда. Дружина, способная биться на равных с сильными европейскими соперниками, не ссылаясь при этом на объективные и субъективные проблемы. Боевая единица, которая выходит на поле против любого оппонента не отбывать номер, а добиваться необходимого ей результата.



Спасибо, «Астана»! Богатой на урожай тебе осени!