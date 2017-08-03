Мир шокирован баннером на матче «Легия» — «Астана»
Варшавская «Легия» принимала «Астану» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила на следующий день после 73-й годовщины начала Варшавского восстания.
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В память о трагическом событии ультрас хозяев вывесили гигантский баннер с нацистом, приставившим пистолет к голове ребенка. Внизу была растянута надпись:
«В ходе Варшавского восстания немцы убили 160 000 человек, из которых тысячи были детьми».
|2.08.2017 21:45
|3-й отборочный раунд
|Pepsi Arena (Wojska Polskiego)
Главные тренеры
|Яцек Магера
|Станимир Стойлов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Якоб Кехлет (Дания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
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- Гол
- Автогол
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