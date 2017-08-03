Чемпион Казахстана в третий раз подряд подарил отечественным любителям футбола еврокубковую осень. На «Стадионе Войска Польского» в Варшаве воины в форме «Астаны» отстояли устраивающий их результат, позволивший подопечным Станимира Стоилова во второй раз в своей истории дойти до плей-офф квалификации Лиги Чемпионов УЕФА и гарантировать себе, как минимум, участие в групповой стадии Лиги Европы этого сезона.