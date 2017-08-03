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3 августа 2017, 9:41 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Мир шокирован баннером на матче «Легия» — «Астана»

Варшавская «Легия» принимала «Астану» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила на следующий день после 73-й годовщины начала Варшавского восстания.

Варшавская <span class=error>Легия</span> принимала <span class=error>Астану</span> в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила на следующий день после 73-й годовщины начала Варшавского восстания. Увеличить
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В память о трагическом событии ультрас хозяев вывесили гигантский баннер с нацистом, приставившим пистолет к голове ребенка. Внизу была растянута надпись:

«В ходе Варшавского восстания немцы убили 160 000 человек, из которых тысячи были детьми».

2.08.2017 21:45 3-й отборочный раунд Pepsi Arena (Wojska Polskiego)
Легия 1:0 Астана
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Яцек Магера Станимир Стойлов
Голы
76′ Якуб Червински 4
Составы
Якуб Червински 4
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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