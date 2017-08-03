Михал Кухарчик: Не думаю, что дальше прошла лучшая команда

— Не думаю, что дальше прошла лучшая команда. Сегодня «Астана» была полностью сосредоточена на обороне, и мы доминировали над ними. Я считаю, что если бы мы забили быстрый гол, то вышли бы в следующий раунд. Одного мяча оказалось недостаточно, поэтому мы и вылетели. Мы боролись за каждый сантиметр поля и можем уходить с поднятой головой. Теперь наш долг — группа Лиги Европы, — сказал Кухарчик.



Первый матч в Казахстане завершился победой «Астаны» со счетом 3:1.