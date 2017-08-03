Михал Кухарчик: Не думаю, что дальше прошла лучшая команда
Нападающий «Легии» Михал Кухарчик дал интервью после матча с «Астаной» (1:0) в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
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— Не думаю, что дальше прошла лучшая команда. Сегодня «Астана» была полностью сосредоточена на обороне, и мы доминировали над ними. Я считаю, что если бы мы забили быстрый гол, то вышли бы в следующий раунд. Одного мяча оказалось недостаточно, поэтому мы и вылетели. Мы боролись за каждый сантиметр поля и можем уходить с поднятой головой. Теперь наш долг — группа Лиги Европы, — сказал Кухарчик.
Первый матч в Казахстане завершился победой «Астаны» со счетом 3:1.
|2.08.2017 21:45
|3-й отборочный раунд
|Pepsi Arena (Wojska Polskiego)
Главные тренеры
|Яцек Магера
|Станимир Стойлов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Якоб Кехлет (Дания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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