Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30570908/
3 августа 2017, 9:32 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Михал Копчиньски: Игроки «Астаны» постоянно падали — это раздражало

Полузащитник «Легии» Михал Копчиньски прокомментировал ответный матч против «Астаны» (1:0) в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

Полузащитник <span class=error>Легии</span> <span class=error>Михал</span> Копчиньски прокомментировал ответный матч против <span class=error>Астаны</span> (1:0) в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

 — «Астана» умело защищалась. Конечно, хотелось бы забить пораньше. Еще наши соперники постоянно падали — это раздражало. Впрочем, это не причина нашего поражения. Не знаю, как всё это комментировать. Мне кажется, мы стали играть лучше, хотя фанаты имеют право нас критиковать. Мы не должны были вылетать на столь ранней стадии. Всё решила первая игра, в которой мы уступили, — сказал Копчиньски.

Первый матч в Казахстане завершился победой «Астаны» со счетом 3:1.

2.08.2017 21:45 3-й отборочный раунд Pepsi Arena (Wojska Polskiego)
Легия 1:0 Астана
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Яцек Магера Станимир Стойлов
Голы
76′ Якуб Червински 4
Составы
Якуб Червински 4
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Легия
Новости Матчи Состав Статистика
Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Здравствуй, осень золотая!

Здравствуй, осень золотая!

Чемпион Казахстана в третий раз подряд подарил отечественным любителям футбола еврокубковую осень. На «Стадионе Войска Польского» в Варшаве воины в форме «Астаны» отстояли устраивающий их результат, позволивший подопечным Станимира Стоилова во второй раз в своей истории дойти до плей-офф квалификации Лиги Чемпионов УЕФА и гарантировать себе, как минимум, участие в групповой стадии Лиги Европы этого сезона.
Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»