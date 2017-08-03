Михал Копчиньски: Игроки «Астаны» постоянно падали — это раздражало
Полузащитник «Легии» Михал Копчиньски прокомментировал ответный матч против «Астаны» (1:0) в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— «Астана» умело защищалась. Конечно, хотелось бы забить пораньше. Еще наши соперники постоянно падали — это раздражало. Впрочем, это не причина нашего поражения. Не знаю, как всё это комментировать. Мне кажется, мы стали играть лучше, хотя фанаты имеют право нас критиковать. Мы не должны были вылетать на столь ранней стадии. Всё решила первая игра, в которой мы уступили, — сказал Копчиньски.
Первый матч в Казахстане завершился победой «Астаны» со счетом 3:1.
|2.08.2017 21:45
|3-й отборочный раунд
|Pepsi Arena (Wojska Polskiego)
Главные тренеры
|Яцек Магера
|Станимир Стойлов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Якоб Кехлет (Дания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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