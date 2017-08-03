— «Астана» умело защищалась. Конечно, хотелось бы забить пораньше. Еще наши соперники постоянно падали — это раздражало. Впрочем, это не причина нашего поражения. Не знаю, как всё это комментировать. Мне кажется, мы стали играть лучше, хотя фанаты имеют право нас критиковать. Мы не должны были вылетать на столь ранней стадии. Всё решила первая игра, в которой мы уступили, — сказал Копчиньски.



Первый матч в Казахстане завершился победой «Астаны» со счетом 3:1.