Казахстан потерял строку в рейтинге стран УЕФА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На данный момент наши команды имеют следующее количество очков: «Астана», «Кайрат» и «Иртыш» — по 2,5, «Ордабасы» — 0,5. Общее число 8 делится на четыре клуба, и в среднем получается 2,000. При этом борьбу в еврокубках продолжает лишь столичная команда.

Общий коэффициент Казахстана за пять последних сезонов — 15,875. 26-е место с показателем 16,375 занимают шотландцы, а следом за Казахстаном расположилась Норвегия — 15,800.