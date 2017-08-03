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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30570806/
3 августа 2017, 9:28 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Казахстан потерял строку в рейтинге стран УЕФА

После минимального поражения «Астаны» от варшавской «Легии» в квалификации Лиги Чемпионов Казахстан располагается на 27-м месте рейтинга стран УЕФА. Ранее наша страна занимала 26-ю позицию, сообщает Sports.kz.

После минимального поражения <span class=error>Астаны</span> от варшавской <span class=error>Легии</span> в квалификации Лиги Чемпионов Казахстан располагается на 27-м месте рейтинга стран <span class=error>УЕФА</span>. Ранее наша страна занимала 26-ю позицию сообщает Sports.kz. Увеличить
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На данный момент наши команды имеют следующее количество очков: «Астана», «Кайрат» и «Иртыш» — по 2,5, «Ордабасы» — 0,5. Общее число 8 делится на четыре клуба, и в среднем получается 2,000. При этом борьбу в еврокубках продолжает лишь столичная команда.

Общий коэффициент Казахстана за пять последних сезонов — 15,875. 26-е место с показателем 16,375 занимают шотландцы, а следом за Казахстаном расположилась Норвегия — 15,800.

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