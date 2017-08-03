Казахстан потерял строку в рейтинге стран УЕФА
После минимального поражения «Астаны» от варшавской «Легии» в квалификации Лиги Чемпионов Казахстан располагается на 27-м месте рейтинга стран УЕФА. Ранее наша страна занимала 26-ю позицию, сообщает Sports.kz.
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На данный момент наши команды имеют следующее количество очков: «Астана», «Кайрат» и «Иртыш» — по 2,5, «Ордабасы» — 0,5. Общее число 8 делится на четыре клуба, и в среднем получается 2,000. При этом борьбу в еврокубках продолжает лишь столичная команда.
Общий коэффициент Казахстана за пять последних сезонов — 15,875. 26-е место с показателем 16,375 занимают шотландцы, а следом за Казахстаном расположилась Норвегия — 15,800.
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