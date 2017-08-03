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3 августа 2017, 9:27 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Хамитжанов: Мало кто верил, что мы пройдем «Легию». «Астана» уже может считаться серьезным клубом европейского уровня

Генеральный менеджер футбольного клуба «Астана» Саян Хамитжанов прокомментировал итог противостояния с польской «Легией» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Генменеджер столичного клуба подвел итог противостоянию с польским клубом в ЛЧ. Увеличить
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«В первую очередь, хотел бы поздравить всех казахстанцев с выходом «Астаны» в плей-офф и поблагодарить наших игроков и тренерский штаб за это достижение! Третий год подряд наша столица примет еврокубковую осень, и отрадно, что добились мы этой победы против такого серьезного соперника, как «Легия», ведь, откровенно говоря, мало кто верил в то, что мы сможем это сделать. И тот факт, что мы прошли поляков — завсегдатаев групповых этапов — доказывает, что «Астана» уже может считаться серьезным клубом европейского уровня.

Однако, мечта попасть в Лигу чемпионов, вкусить вновь атмосферу этого уникального и неповторимого турнира все еще живет в нас, и мы будем цепляться за эту мечту, пока есть хотя бы один шанс. Впереди — раунд плей-офф, и теперь все мысли — только о нем!, — сказал Хамитжанов.

Напомним, «Астана» обыграла «Легию» по итогам двухматчевого противостояния с общим счетом 3:2. На своем поле подопечные Станимира Стойлова одержали победу со счетом 3:1, а накануне в Варшаве уступили — 0:1.

Таким образом, «Астана» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 августа и начнется в 17:00 по столичному времени.

Победитель пары в раунде плей-офф Лиги чемпионов получит путевку в групповую стадию турнира, а проигравший отправится в аналогичную стадию Лиги Европы.

2.08.2017 21:45 3-й отборочный раунд Pepsi Arena (Wojska Polskiego)
Легия 1:0 Астана
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Яцек Магера Станимир Стойлов
Голы
76′ Якуб Червински 4
Составы
Якуб Червински 4
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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