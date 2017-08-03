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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30570725/
3 августа 2017, 9:24 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Казахстан выбыл из первой десятки рейтинга сезона еврокубков

После гостевого матча третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов с «Легией» (0:1) Казахстан покинул ТОП-10 рейтинга еврокубкового сезона, сообщает Sports.kz.

После гостевого матча третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов с <span class=error>Легией</span> (0:1) Казахстан покинул ТОП-10 рейтинга <span class=error>еврокубкового</span> сезона сообщает Sports.kz. Увеличить
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С коэффициентом 2,000 наша страна сместилась с девятой строчки на 14-ю.

Полностью ТОП-10 выглядит так:
1. Кипр — 3,500
2. Израиль — 3,000
3. Дания — 2,875
4. Хорватия — 2,625
5. Азербайджан — 2,625
6. Польша — 2,500
7. Англия — 2,428
8. Швеция — 2,375
9, Норвегия — 2,375
10. Австрия — 2,250.

14. Казахстан — 2,000.

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