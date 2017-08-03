«Краснодар» сыграет в гостях с «Люнгбю» за стыковые матчи футбольной Лиги Европы

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В прошлый четверг «Краснодар» неожиданно испытал серьезные проблемы в матче с клубом, который в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Дании, вернувшись в элиту после перерыва. «Люнгбю» удачно действовал на контратаках, открыв счет, а победить хозяевам удалось лишь благодаря мячу 17-летнего Магомед-Шапи Сулейманова на последней минуте.

«Краснодар» в домашнем матче с датчанами использовал нескольких футболистов из ближайшего резерва — в преддверии игры чемпионата России со «Спартаком». Чемпионы страны в итоге победили «Краснодар», забив два гола в первом тайме и уверенно удержав преимущество после перерыва.

Поражение в Дании может оставить «Краснодар» без Лиги Европы, где «горожане» выступали три сезона подряд, каждый год улучшая свои результаты. Весной «Краснодар» вылетел в 1/8 финала, однако в нынешнем году может не добраться даже до групповой стадии. Чтобы продолжить выступление в Лиге Европы, «Краснодару» достаточно сыграть вничью либо проиграть со счетом 2:3, 3:4 и т. д.

Снова без Смолова

В составе «Краснодара» вновь большое количество травмированных игроков, и во встрече со «Спартаком» сказывалось в первую очередь отсутствие лучшего бомбардира Федора Смолова, который не сможет сыграть и в Дании. В домашней игре с «Люнгбю» в атаке вышел 18-летний Иван Игнатьев, которого заменил Сулейманов, тогда как против «Спартака» в нападении действовали номинальные полузащитники Виктор Классон и Вандерсон, которые воротам соперника почти не угрожали.

Матч пройдет на стадионе «Люнгбю», расположенном в северном пригороде Копенгагена, начало — 20:45 мск. Главным арбитром назначен Себастьян Колцеску из Румынии.

Победитель серии выйдет в стыковые матчи за право выступить в групповой стадии Лиги Европы. Жеребьевка стыковых матчей состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.

В четверг ответный матч третьего раунда проведет и «Зенит» — на своем поле против израильского клуба «Бней Иегуда» (первая игра завершилась победой российской команды со счетом 2:0).