«Краснодар» сыграет в гостях с «Люнгбю» за стыковые матчи футбольной Лиги Европы
ТАСС, 3 августа. «Краснодар» сыграет в четверг в гостях с датским клубом «Люнгбю» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Кубанцы неделю назад на своем поле победили со счетом 2:1, и поражение с минимальным счетом может оставить команду Игоря Шалимова за бортом Лиги Европы.
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В прошлый четверг «Краснодар» неожиданно испытал серьезные проблемы в матче с клубом, который в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Дании, вернувшись в элиту после перерыва. «Люнгбю» удачно действовал на контратаках, открыв счет, а победить хозяевам удалось лишь благодаря мячу 17-летнего
«Краснодар» в домашнем матче с датчанами использовал нескольких футболистов из ближайшего резерва — в преддверии игры чемпионата России со «Спартаком». Чемпионы страны в итоге победили «Краснодар», забив два гола в первом тайме и уверенно удержав преимущество после перерыва.
Поражение в Дании может оставить «Краснодар» без Лиги Европы, где «горожане» выступали три сезона подряд, каждый год улучшая свои результаты. Весной «Краснодар» вылетел в 1/8 финала, однако в нынешнем году может не добраться даже до групповой стадии. Чтобы продолжить выступление в Лиге Европы, «Краснодару» достаточно сыграть вничью либо проиграть со счетом 2:3, 3:4
Снова без Смолова
В составе «Краснодара» вновь большое количество травмированных игроков, и во встрече со «Спартаком» сказывалось в первую очередь отсутствие лучшего бомбардира Федора Смолова, который не сможет сыграть и в Дании. В домашней игре с «Люнгбю» в атаке вышел 18-летний Иван Игнатьев, которого заменил Сулейманов, тогда как против «Спартака» в нападении действовали номинальные полузащитники Виктор Классон и Вандерсон, которые воротам соперника почти не угрожали.
Матч пройдет на стадионе «Люнгбю», расположенном в северном пригороде Копенгагена, начало — 20:45 мск. Главным арбитром назначен Себастьян Колцеску из Румынии.
Победитель серии выйдет в стыковые матчи за право выступить в групповой стадии Лиги Европы. Жеребьевка стыковых матчей состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.
В четверг ответный матч третьего раунда проведет и «Зенит» — на своем поле против израильского клуба «Бней Иегуда» (первая игра завершилась победой российской команды со счетом 2:0).
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