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3 августа 2017, 1:42 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Астана» узнала всех возможных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов

Определились все возможные соперники «Астаны» по раунду-плей-офф Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

В третьем раунде «Астана» по сумме двух с общим счетом 3:2 прошла польскую «Легию». На своем поле казахстанский клуб одержал победу (3:1), а накануне в Варшаве потерпел минимальное поражение.

В следующей стадии «Астана» будет несеяной командой. Ее соперником станет одна из этих пяти команд: греческий «Олимпиакос», шотландский «Селтик», датский «Копенгаген», кипрский АПОЭЛ и словенский «Марибор».

Из возможных следующих соперников «Астана» никогда не играла в еврокубках только с «Копенгагеном».

В сезоне 2015/16 «Астана» в дебютной для себя квалификации ЛЧ победила «Марибор» (0:1, 3:1) и АПОЭЛ (1:0, 1:1) и в итоге дошла до группового раунда.

В сезоне 2016/17 «Астана» в квалификации ЛЧ уступила «Селтику» (1:1, 1:2), а в групповом раунде Лиги Европы встретилась с «Олимпиакосом» (1:4, 1:1) и все тем же АПОЭЛом (1:2, 2:1).

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ состоится завтра, 4 августа, в штаб-квартире УЕФА и начнется в 17:00 по времени Астаны. Первые матчи этой стадии состоятся 15 или 16 августа, а ответные — через неделю. Победители пар получат путевки в группу ЛЧ, а проигравшие — в группу ЛЕ.

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