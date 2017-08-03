Аншлаг в Милане и дуэль бывших зенитовцев
Сегодня пройдут ответные матчи 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
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Как и неделю назад, титульным матчем четверга станет противостояние «Милана» и «Университати». Уже во вторник на игру продали 59 тысяч билетов! В прошлом сезоне
Понятно, что особый интерес у публики вызывает вовсе не приезд в Италию румынского середняка, а домашняя премьера нового «Милана». При этом никого не смущает, что половина звездных новичков не смогут появиться на поле. Бонуччи, Хакан Чалханоглу и Билья еще не заявлены в Лигу Европы. Зато Андре Силва и Конти имеют все шансы выйти в основе, а Мусаккьо и Рикардо Родригес уже успели сыграть по 90 минут в Румынии, причем швейцарец стал автором единственного гола.
«Университате» в этом матче заранее отведена роль «груши»,
Главная сенсация первых матчей 3-го отборочного раунда случилась в Эйндховене: ПСВ внезапно проиграл 0:1 «Осиеку» и поставил себя в крайне затруднительное положение. Теперь Люку де Йонгу и компании необходимо забить минимум два безответных гола в Хорватии. Задача трудная, но все же выполнимая.
Нечем похвастаться Вячеславу Караваеву — его «Спарта» уступила «Црвене Звезде» в Белграде со счетом 0:2, при этом второй гол забил хорошо знакомый болельщикам «Ростова» Канга. На данный момент пражане не выглядят командой, способной переломить ход противостояния. Остается надеяться только на опыт вернувшегося в строй Росицки, реваншистские настроения бывшего игрока белградского клуба Плавшича и талант Караваева. Хватит ли этого для решения сверхзадачи?
В матче «Остенде» — «Марсель» ожидается дуэль двух бывших зенитовцев. В прошлый четверг они разминулись: Ломбертс просидел весь матч на скамейке запасных, а вот Губочан вышел на замену в концовке и помог
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