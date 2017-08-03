Валерий Непомнящий: Берегите Акинфеева!

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ЧАЛОВ ДАЛЬШЕ ПОКА НЕ ПРОГРЕССИРУЕТ

— Главный вывод по матчу?

— ЦСКА как всегда сверхрарационален. Ни одного лишнего движения, ни одной лишней эмоции. Все как и положено опытной команде.

— Армейцы сознательно отдали инициативу гостям в начале встречи?

— Не думаю. Скорее, это греки действовали в первые минуты довольно агрессивно. Все-таки там ребята не с рынка собрались, играть в футбол умеют.

— Стартовым составом и тактикой Гончаренко вас не удивил?

— Честно говоря, ждал появления в старте Натхо. Израильтянин способен эффективно помогать обороне, что и требовалось, на мой взгляд, в первом тайме.

— А вместо кого видели его в средней линии?

— Думал, что Витинью оставят в запасе, поберегут, а впереди сыграют Чалов и Дзагоев.

— А вам не кажется, что идея с Дзагоевым в роли второго форварда пока себя не сильно оправдывает?

— Считаю, что Алан должен играть ближе к чужим воротам, выше. Да, ему еще нужно набирать форму. Но в идеале Дзагоев способен приносить пользу впереди.

— Тревожит, что он вновь не провел на поле все 90 минут?

— Пока это нормально. Алану еще нужно время. Понимал, что его заменят. Когда будет нужно, Дзагоев отыграет полный матч.

— Как вам Чалов? Видна очень серьезная разница между ним и Витинью?

— Мне кажется, Федор играет на своем уровне. Но дальше ему прогрессировать сейчас не удается. Головин тоже сначала «выстрелил», потом какое-то время играл не слишком вразумительно, а теперь стал ключевым футболистом. Возможно, такой путь пройдет и Федор. Все впереди. Не стоит его критиковать, давайте подождем. Да, в матче с Хабаровском нападающий не использовал три великолепных момента, но крест на нем ставить, конечно, рано. Всем надо к этому отнестись с пониманием. Федору нужно доверять, что и делает Гончаренко. Это правильно!

— Оланаре тоже не забил, хотя сам себя создал момент в концовке…

— Он никак не может себя поднять на нужный уровень. Сейчас Аарон по всем показателям проигрывает и Витинью, и Чалову.

Среда. Москва. ЦСКА — АЕК — 1:0. Насколько серьезна травма Игоря АКИНФЕЕВА (в центре), станет известно в четверг. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ» Как травмировался Акинфеев. Вратарь ЦСКА снова повредил левое колено.

АКИНФЕЕВ ОТВЕТИЛ КРИТИКАМ

— Если бы Акинфеев не спас на 62-й минуте после дальнего удара Юханссона, мы бы получили очень нервную концовку?

— Вывод напрашивается сам собой. Если у тебя в составе есть Акинфеев, он выручит, когда это необходимо! Думаю, все лишний раз в этом убедились.

— Вряд ли все. Критиков у Игоря по-прежнему хватает…

— Считаю, Акинфеев еще раз ответил тем, кто его ругает. Взял и потащил такой мяч!

— Вы придавали значение его неудачной серии в Лиге чемпионов? Теперь он второй матч кряду отыграл на «ноль».

— Вообще об этом не думал! И не понимаю тех, кто на него «нападал». Наверное, вы не помните драму Льва Ивановича Яшина?

— Вы про чемпионат мира в Чили?

— Да. Яшин был на самой вершине. А после того турнира люди просто готовы были его уничтожить. И вратарь многое пережил, но все равно смог подняться, получил вызов в сборную мира. Поймите, голкипер штучный товар, неприкасаемая каста. Акинфеева нужно беречь, прежде всего, его психологию. Нельзя к голкиперам относиться так, как к полевым игрокам.

— За его колено становится все тревожнее и тревожнее? Врачи дважды выбегали на поле…

— Это футбол. Игорь играет самоотверженно. Нужно рисковать, быть готовым ко всему. Думаю, у него все нормально, обойдется.

— Виктор Васин в одном эпизоде неудачно сыграл в обороне, скинув мяч «Акинфееву, и едва не «привез» гол. Впору говорить о систематических ошибках защитника?

— Витя поднимается сейчас на нужный уровень. Но ему еще нужно дорасти до Березуцких и Игнашевича. Наверное, помните те времена, когда критики называли братьев «деревянными». Но они же выросли. Как дерево — растет, растет и в итоге плодоносит.

— Просто Васину уже 28 лет.

— Согласен. Довольно много потерял в «юности». Может быть, не очень рьяно рвался в состав. Но это лично мое мнение. Если те же братья с горящими глазами цеплялись за место в основе, реально бились, то Васин поскоромнее. Он немного другой по своему психологическому складу. Дай бог, чтобы все у Виктора получилось.

— Все три мяча в ворота АЕК армейцы забили с угловых. «Стандарты» — визитная карточка команды Гончаренко?

— Это опять же говорит о рациональности команды. Здорово, что армейцы выжимают столько пользы из угловых! Сказывается усердная работа на тренировках.

— ЦСКА по-прежнему никого не приобрел. Сможет ли команда с такой обоймой пройти всю дистанцию?

— Ох… Кто же пел эту песню: «Не сыпь мне соль на рану»? Если бы вы знали, как я хочу, чтобы армейцы приобрели двух или трех новичков!

— Но если покупок не последует, то? Сейчас в течение шести дней им предстоит сыграть с «Рубином», «Тосно» и «Спартаком».

— Сложно загадывать. Но два новичка никогда никому не помешают. Даже чемпионам мира! Хочется верить, что скамейка армейцев все же станет длиннее.