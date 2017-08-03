Валерий Непомнящий: Берегите Акинфеева!
Известный тренер, работавший советником президента ЦСКА по спортивным вопросам, — о победе армейцев над АЕК (1:0).
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ЧАЛОВ ДАЛЬШЕ ПОКА НЕ ПРОГРЕССИРУЕТ
— Главный вывод по матчу?
— ЦСКА как всегда сверхрарационален. Ни одного лишнего движения, ни одной лишней эмоции. Все как и положено опытной команде.
— Армейцы сознательно отдали инициативу гостям в начале встречи?
— Не думаю. Скорее, это греки действовали в первые минуты довольно агрессивно.
— Стартовым составом и тактикой Гончаренко вас не удивил?
— Честно говоря, ждал появления в старте Натхо. Израильтянин способен эффективно помогать обороне, что и требовалось, на мой взгляд, в первом тайме.
— А вместо кого видели его в средней линии?
— Думал, что Витинью оставят в запасе, поберегут, а впереди сыграют Чалов и Дзагоев.
— А вам не кажется, что идея с Дзагоевым в роли второго форварда пока себя не сильно оправдывает?
— Считаю, что Алан должен играть ближе к чужим воротам, выше. Да, ему еще нужно набирать форму. Но в идеале Дзагоев способен приносить пользу впереди.
— Тревожит, что он вновь не провел на поле все 90 минут?
— Пока это нормально. Алану еще нужно время. Понимал, что его заменят. Когда будет нужно, Дзагоев отыграет полный матч.
— Как вам Чалов? Видна очень серьезная разница между ним и Витинью?
— Мне кажется, Федор играет на своем уровне. Но дальше ему прогрессировать сейчас не удается. Головин тоже сначала «выстрелил», потом
— Оланаре тоже не забил, хотя сам себя создал момент в концовке…
— Он никак не может себя поднять на нужный уровень. Сейчас Аарон по всем показателям проигрывает и Витинью, и Чалову.
Среда. Москва. ЦСКА — АЕК — 1:0. Насколько серьезна травма Игоря АКИНФЕЕВА (в центре), станет известно в четверг. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ» Как травмировался Акинфеев. Вратарь ЦСКА снова повредил левое колено.
АКИНФЕЕВ ОТВЕТИЛ КРИТИКАМ
— Если бы Акинфеев не спас на 62-й минуте после дальнего удара Юханссона, мы бы получили очень нервную концовку?
— Вывод напрашивается сам собой. Если у тебя в составе есть Акинфеев, он выручит, когда это необходимо! Думаю, все лишний раз в этом убедились.
— Вряд ли все. Критиков у Игоря
— Считаю, Акинфеев еще раз ответил тем, кто его ругает. Взял и потащил такой мяч!
— Вы придавали значение его неудачной серии в Лиге чемпионов? Теперь он второй матч кряду отыграл на «ноль».
— Вообще об этом не думал! И не понимаю тех, кто на него «нападал». Наверное, вы не помните драму Льва Ивановича Яшина?
— Вы про чемпионат мира в Чили?
— Да. Яшин был на самой вершине. А после того турнира люди просто готовы были его уничтожить. И вратарь многое пережил, но все равно смог подняться, получил вызов в сборную мира. Поймите, голкипер штучный товар, неприкасаемая каста. Акинфеева нужно беречь, прежде всего, его психологию. Нельзя к голкиперам относиться так, как к полевым игрокам.
— За его колено становится все тревожнее и тревожнее? Врачи дважды выбегали на поле…
— Это футбол. Игорь играет самоотверженно. Нужно рисковать, быть готовым ко всему. Думаю, у него все нормально, обойдется.
— Виктор Васин в одном эпизоде неудачно сыграл в обороне, скинув мяч «Акинфееву, и едва не «привез» гол. Впору говорить о систематических ошибках защитника?
— Витя поднимается сейчас на нужный уровень. Но ему еще нужно дорасти до Березуцких и Игнашевича. Наверное, помните те времена, когда критики называли братьев «деревянными». Но они же выросли. Как дерево — растет, растет и в итоге плодоносит.
— Просто Васину уже 28 лет.
— Согласен. Довольно много потерял в «юности». Может быть, не очень рьяно рвался в состав. Но это лично мое мнение. Если те же братья с горящими глазами цеплялись за место в основе, реально бились, то Васин поскоромнее. Он немного другой по своему психологическому складу. Дай бог, чтобы все у Виктора получилось.
— Все три мяча в ворота АЕК армейцы забили с угловых. «Стандарты» — визитная карточка команды Гончаренко?
— Это опять же говорит о рациональности команды. Здорово, что армейцы выжимают столько пользы из угловых! Сказывается усердная работа на тренировках.
— ЦСКА
— Ох… Кто же пел эту песню: «Не сыпь мне соль на рану»? Если бы вы знали, как я хочу, чтобы армейцы приобрели двух или трех новичков!
— Но если покупок не последует, то? Сейчас в течение шести дней им предстоит сыграть с «Рубином», «Тосно» и «Спартаком».
— Сложно загадывать. Но два новичка никогда никому не помешают. Даже чемпионам мира! Хочется верить, что скамейка армейцев все же станет длиннее.
|2.08.2017 20:00
|3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Маноло Хименес
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Бенуа Милло (Франция)
|Боковой судья
|Жюльен Паселли (Франция)
|Боковой судья
|Стефан Лузи (Франция)
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