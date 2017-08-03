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3 августа 2017, 1:58 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ярмоленко: Мне стыдно за то, что киевское «Динамо» не будет играть в ЛЧ

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от «Янг Бойз» (0:2) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Украинская команда дома выиграла со счётом 3:1 и вылетела из турнира по правилу выездного гола.

Нападающий киевского Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от <span class=error>Янг</span> <span class=error>Бойз</span> (0:2) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Увеличить
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«Причина в том, что сыграли очень слабо. Не знаю, как с такой игрой мы могли проходить дальше. Только если бы были фартовые, как не знаю кто. Это кошмар. “Янг Бойз” заслуженно прошли, с чем я их и поздравляю.

И в Киеве пропустили на последней минуте, и здесь, поэтому нужно играть до конца, до финального свистка. У них было столько моментов, что могли забивать и четыре, и пять. Наши же моменты остались в Киеве. Единственный момент был у меня, и такое нужно забивать… Сейчас такая пустота на душе, просто не понимаю, как мы с такой игрой могли пройти дальше.

Хочу после игры сегодня посмотреть распечатку с ТТД и браком — наверное, столько мало действий у меня не было никогда. В футболе так всегда. Есть результат — ты на коне, нет результата — ты под конём. Мне стыдно за этот результат, за то, что “Динамо” не будет играть в Лиге чемпионов.

 Уже прошли 90-е годы, когда заходили и дрались в раздевалке. Сейчас нужно сесть и проанализировать, почему у нас не было моментов и почему дали соперникам создать столько возможностей», — цитирует Ярмоленко Tribuna со ссылкой на эфир программы «Профутбол» на телеканале «2+2».

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