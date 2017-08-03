Ярмоленко: Мне стыдно за то, что киевское «Динамо» не будет играть в ЛЧ

«Причина в том, что сыграли очень слабо. Не знаю, как с такой игрой мы могли проходить дальше. Только если бы были фартовые, как не знаю кто. Это кошмар. “Янг Бойз” заслуженно прошли, с чем я их и поздравляю.



И в Киеве пропустили на последней минуте, и здесь, поэтому нужно играть до конца, до финального свистка. У них было столько моментов, что могли забивать и четыре, и пять. Наши же моменты остались в Киеве. Единственный момент был у меня, и такое нужно забивать… Сейчас такая пустота на душе, просто не понимаю, как мы с такой игрой могли пройти дальше.



Хочу после игры сегодня посмотреть распечатку с ТТД и браком — наверное, столько мало действий у меня не было никогда. В футболе так всегда. Есть результат — ты на коне, нет результата — ты под конём. Мне стыдно за этот результат, за то, что “Динамо” не будет играть в Лиге чемпионов.



Уже прошли 90-е годы, когда заходили и дрались в раздевалке. Сейчас нужно сесть и проанализировать, почему у нас не было моментов и почему дали соперникам создать столько возможностей», — цитирует Ярмоленко Tribuna со ссылкой на эфир программы «Профутбол» на телеканале «2+2».