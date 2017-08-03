Тренер «Люнгбю»: На сто процентов уверены, что способны пройти «Краснодар»

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Напомним, что первая встреча завершилась победой россиян со счетом 2:1.

— Мы стоим перед вратами Валгаллы («дворец павших» в скандинавской мифологии — небесный чертог для павших в бою, рай для доблестных воинов. — Прим. «СЭ»), — сказал Нильсен. — Их не открыть, если не навалимся всей командой. Неделю назад мы получили великолепный опыт и провели отличную игру. В четверг все будет иначе — не сомневаюсь, что увидим совсем другой «Краснодар».

— Как может сказаться эпидемия травм у соперника?

— Это пошло бы нам на пользу, если бы не гигантская разница в классе — «Краснодар» значительнее сильнее. Нам нужно мотивировать ребят так, чтобы они вышли на матч как на последний бой.

— Богатое боевое прошлое датчан в этом поможет?

— Действительно, знаем много историй из северной мифологии. Мы — викинги, и они изображены на нашем логотипе. Не припомню, чтобы быки дрались с викингами. Наша встреча — первая страница этой истории. Посмотрим, кто победит.

— Неделю назад вы сравнили стадион «Краснодара» с огнедышащим драконом. Завтра ваши болельщики ответят тем же?

— По сравнению с ареной в России мы играем во дворе детского садика. У нас очень скромный клуб, нет такого роскошного стадиона с царскими раздевалками, нет столько фанатов. При этом ваша страна — удивительная, все были к нам очень добры.

— В ответном матче «Люнгбю» нужно всего лишь забить и не пропустить.

— Именно так. Это наш план, и мы на сто процентов уверены, что способны пройти «Краснодар». Пока ваш клуб не откроет счет, наши шансы велики. Конечно, постараемся завладеть мячом и бить как можно чаще — неделю назад нанесли 15 ударов, и это сработало.

— Автору решающего гола в Краснодаре Магомеду-Шапи Сулейманову хватило трех за 13 минут.

— Очень интересный парень. Для молодого он выглядит очень зрелым в психологическом плане и уже показал, что может забивать важнейшие мячи, выйдя со скамейки. Важно, когда перспективный резервист способен действовать продуктивно и показать в официальной встрече больше, чем на тренировке. Обычно все наоборот.

ЛЮНГБЮ — КРАСНОДАР

3 августа. Люнгбю. Стадион «Люнгбю». 20.45 (Матч Футбол 1 — 20.40).

ПОТЕРИ: Таубер (травм.) — Крицюк, Окриашвили, Смолов (травм.), Лаборде, Подберезкин (под вопросом).

Судья: Колцеску (Румыния).

Первый матч — 1:2.

Прогноз Winline: П1 3,21 — Н 3,43 — П2 2,29.