Тренер «Люнгбю»: На сто процентов уверены, что способны пройти «Краснодар»
Главный тренер датской команды Давид НИЛЬСЕН в интервью «СЭ» пообещал, что в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «быкам» придется очень тяжело.
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Напомним, что первая встреча завершилась победой россиян со счетом 2:1.
— Мы стоим перед вратами Валгаллы («дворец павших» в скандинавской мифологии — небесный чертог для павших в бою, рай для доблестных воинов. — Прим. «СЭ»), — сказал Нильсен. — Их не открыть, если не навалимся всей командой. Неделю назад мы получили великолепный опыт и провели отличную игру. В четверг все будет иначе — не сомневаюсь, что увидим совсем другой «Краснодар».
— Как может сказаться эпидемия травм у соперника?
— Это пошло бы нам на пользу, если бы не гигантская разница в классе — «Краснодар» значительнее сильнее. Нам нужно мотивировать ребят так, чтобы они вышли на матч как на последний бой.
— Богатое боевое прошлое датчан в этом поможет?
— Действительно, знаем много историй из северной мифологии. Мы — викинги, и они изображены на нашем логотипе. Не припомню, чтобы быки дрались с викингами. Наша встреча — первая страница этой истории. Посмотрим, кто победит.
— Неделю назад вы сравнили стадион «Краснодара» с огнедышащим драконом. Завтра ваши болельщики ответят тем же?
— По сравнению с ареной в России мы играем во дворе детского садика. У нас очень скромный клуб, нет такого роскошного стадиона с царскими раздевалками, нет столько фанатов. При этом ваша страна — удивительная, все были к нам очень добры.
— В ответном матче «Люнгбю» нужно всего лишь забить и не пропустить.
— Именно так. Это наш план, и мы на сто процентов уверены, что способны пройти «Краснодар». Пока ваш клуб не откроет счет, наши шансы велики. Конечно, постараемся завладеть мячом и бить как можно чаще — неделю назад нанесли 15 ударов, и это сработало.
— Автору решающего гола в Краснодаре
— Очень интересный парень. Для молодого он выглядит очень зрелым в психологическом плане и уже показал, что может забивать важнейшие мячи, выйдя со скамейки. Важно, когда перспективный резервист способен действовать продуктивно и показать в официальной встрече больше, чем на тренировке. Обычно все наоборот.
ЛЮНГБЮ — КРАСНОДАР
3 августа. Люнгбю. Стадион «Люнгбю». 20.45 (Матч Футбол 1 — 20.40).
ПОТЕРИ: Таубер (травм.) — Крицюк, Окриашвили, Смолов (травм.), Лаборде, Подберезкин (под вопросом).
Судья: Колцеску (Румыния).
Первый матч — 1:2.
Прогноз Winline: П1 3,21 — Н 3,43 — П2 2,29.
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