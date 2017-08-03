«Зенит» сыграет с израильским клубом «Бней Иегуда» в футбольной Лиге Европы

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Для выхода в групповую стадию второго по значимости еврокубкового турнира «Зениту» необходимо пройти два раунда квалификации. 11-я команда Израиля по итогам прошлого сезона на своем поле не сумела составить «Зениту» серьезную конкуренцию, хотя оба мяча Доменико Кришито и Александр Кокорин забили лишь во втором тайме. Задача на ответную игру для «Зенита» — пройти в стыковые матчи и сохранить силы перед предстоящим матчем чемпионата России со «Спартаком».

Из-за воскресной встречи с чемпионами страны «Зенит» даже обратился к израильскому клубу с просьбой о переносе ответной игры в Санкт-Петербург — в результате жеребьевки «Зенит» должен был играть дома первый матч. Поездки в Израиль перед матчем с одним из главных конкурентов в национальном чемпионате «Зениту» удалось в итоге избежать.

Роберто Манчини наверняка проведет серьезную ротацию состава, учитывая, что и неделю назад в Израиле на поле вышли несколько футболистов из резерва. Итальянский специалист подтвердил, что в матче Лиги Европы ротация состава продолжится. Учитывая, что его футболисты наверняка будут держать в уме предстоящий матч со «Спартаком», Манчини намерен требовать от них максимальной концентрации в игре с израильским соперником.

Аргентинское пополнение «Зенита»

В нынешнем сезоне «Зенит» Манчини еще не терял очков, трижды победив в чемпионате страны и обыграв в гостях «Бней Иегуду». При этом «Зенит» продолжает усиливаться аргентинцами — подписан контракт с защитником Эмануэлем Мамманой, новичками могут стать полузащитники Сантьяго Аскасибар и Эмилиано Ригони. Уже стали полноправными игроками основного состава хавбек Леандро Паредес и форвард Себастьян Дриусси, который двумя забитыми мячами принес победу над «Рубином».

Футбол Лига Европы 2017/2018 3-й отборочный раунд, 3.08.2017, 20:00 -:- Зенит Бней-Иегуда

«Бней Иегуда» пробился в Лигу Европы благодаря победе в розыгрыше Кубка Израиля, команду из Тель-Авива отличает прежде всего надежная игра в обороне. Однако в Санкт-Петербурге израильтянам необходимо забивать два мяча в ворота одного из фаворитов Лиги Европы.

Матч «Зенит» — «Бней Иегуда» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», начало — 20:00 мск. Главным арбитром назначен Али Палабыйык из Турции.

Победитель серии выйдет в стыковые матчи за право выступить в групповой стадии Лиги Европы. Жеребьевка стыковых матчей состоится в пятницу в швейцарском Ньоне. В четверг ответный матч третьего раунда проведет и «Краснодар» — в гостях против датского «Люнгбю» (первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба).