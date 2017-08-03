«Зенит» сыграет с израильским клубом «Бней Иегуда» в футбольной Лиге Европы
ТАСС, 3 августа. «Зенит» сыграет в четверг с израильским клубом «Бней Иегуда» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Неделю назад «Зенит» в гостях одержал победу над израильтянами со счетом 2:0.
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Для выхода в групповую стадию второго по значимости еврокубкового турнира «Зениту» необходимо пройти два раунда квалификации. 11-я команда Израиля по итогам прошлого сезона на своем поле не сумела составить «Зениту» серьезную конкуренцию, хотя оба мяча Доменико Кришито и Александр Кокорин забили лишь во втором тайме. Задача на ответную игру для «Зенита» — пройти в стыковые матчи и сохранить силы перед предстоящим матчем чемпионата России со «Спартаком».
Роберто Манчини наверняка проведет серьезную ротацию состава, учитывая, что и неделю назад в Израиле на поле вышли несколько футболистов из резерва. Итальянский специалист подтвердил, что в матче Лиги Европы ротация состава продолжится. Учитывая, что его футболисты наверняка будут держать в уме предстоящий матч со «Спартаком», Манчини намерен требовать от них максимальной концентрации в игре с израильским соперником.
Аргентинское пополнение «Зенита»
В нынешнем сезоне «Зенит» Манчини еще не терял очков, трижды победив в чемпионате страны и обыграв в гостях «Бней Иегуду». При этом «Зенит» продолжает усиливаться аргентинцами — подписан контракт с защитником Эмануэлем Мамманой, новичками могут стать полузащитники Сантьяго Аскасибар и Эмилиано Ригони. Уже стали полноправными игроками основного состава хавбек Леандро Паредес и форвард Себастьян Дриусси, который двумя забитыми мячами принес победу над «Рубином».
«Бней Иегуда» пробился в Лигу Европы благодаря победе в розыгрыше Кубка Израиля, команду из
Матч «Зенит» — «Бней Иегуда» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», начало — 20:00 мск. Главным арбитром назначен Али Палабыйык из Турции.
Победитель серии выйдет в стыковые матчи за право выступить в групповой стадии Лиги Европы. Жеребьевка стыковых матчей состоится в пятницу в швейцарском Ньоне. В четверг ответный матч третьего раунда проведет и «Краснодар» — в гостях против датского «Люнгбю» (первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба).
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