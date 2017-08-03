Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Армейцы квалифицировались в раунд плей-офф турнира. Французская «Ницца» сыграла вничью на выезде с голландским «Аяксом» (2:2), коэффициент Франции, которая занимает пятое место в таблице, составляет теперь 46,748 балла. Клубы из Португалии, которая идет седьмой, в среду не выступали.

В четверг пройдут ответные игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы. От России сыграют: «Зенит» дома с израильской «Бней Йегудой» (первая встреча — 2:0) и «Краснодар» на выезде с датским «Люнгбю» (2:1). От Франции: «Марсель» на выезде с бельгийским «Остенде» (4:2) и «Бордо» на выезде с венгерским «Видеотоном» (2:1), от Португалии — «Брага» дома со шведским АИКом (1:1) и «Маритиму» дома с болгарским «Ботевым» (0:0).

По итогам прошлого сезона России удалось подняться на шестое место в таблице, опередив Португалию, что позволит в сезоне-2018/19 задействовать в еврокубках не пять, а шесть команд, причем три из них — в Лиге чемпионов. Таблица коэффициентов по итогам стартовавшего сезона определит представительство стран на сезон-2019/20. России, чтобы сохранить свою квоту, нельзя терять позиции.

Первое место в таблице коэффициентов занимает Испания (89,069), второе — Германия (63,427), третье — Англия (61,962), четвертое — Италия (60,416), восьмое — Бельгия (36,900), девятое — Украина (34,333).