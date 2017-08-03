Хацкевич: Киевскому «Динамо» надо было играть в футбол, а не сохранять счёт

«Вообще непонятно, что случилось. Особенно в первом тайме. Хотели выходить за счёт длинных передач, но вообще не могли завязать игру, все такие зажатые были. Быстрый гол сильно повлиял на сегодняшний матч. Проиграли все подборы в первом тайме, а во втором хоть и начало что-то получаться, но по такой игре не заслуживали положительного результата.



Мне тяжело, ребятам тяжело, но нужно держать удар. Всё-таки надо было выходить на поле и не сохранять счёт, а играть в футбол. Своим футболистам сказал, что мы вместе и проигрываем, и выигрываем.



Мы в агрессивности и жажде борьбы уступили “Янг Бойз”. Надеюсь, что больше таких матчей больше не будет», — цитирует Хацкевича Tribuna со ссылкой на эфир программы «Профутбол» на телеканале «2+2».