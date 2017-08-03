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3 августа 2017, 1:35 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Хацкевич: Киевскому «Динамо» надо было играть в футбол, а не сохранять счёт

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от «Янг Бойз» (0:2) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Украинская команда дома выиграла со счётом 3:1 и вылетела из турнира по правилу выездного гола.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал поражение от <span class=error>Янг</span> <span class=error>Бойз</span> (0:2) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Увеличить
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«Вообще непонятно, что случилось. Особенно в первом тайме. Хотели выходить за счёт длинных передач, но вообще не могли завязать игру, все такие зажатые были. Быстрый гол сильно повлиял на сегодняшний матч. Проиграли все подборы в первом тайме, а во втором хоть и начало что-то получаться, но по такой игре не заслуживали положительного результата.

Мне тяжело, ребятам тяжело, но нужно держать удар. Всё-таки надо было выходить на поле и не сохранять счёт, а играть в футбол. Своим футболистам сказал, что мы вместе и проигрываем, и выигрываем.

Мы в агрессивности и жажде борьбы уступили “Янг Бойз”. Надеюсь, что больше таких матчей больше не будет», — цитирует Хацкевича Tribuna со ссылкой на эфир программы «Профутбол» на телеканале «2+2».

2.08.2017 21:15 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 Stade de Suisse Wankdorf
Янг Бойз 2:0 Динамо К
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Ади Хюттер Александр Хацкевич
Голы
13′ Гийом Оаро 99
90′ 54812  
Составы
Жордан Лотомба  
Гийом Оаро 99
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Гиль (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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