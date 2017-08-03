«Астана» проиграла «Легии» в Варшаве, но прошла в следующий круг Лиги чемпионов

Ответная игра третьего раунда квалификации проходила в ночь со 2 на 3 августа на «Стадионе Войска Польского» в Варшаве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Матч «Легия» — «Астана» начался с минуты молчания в честь Национального дня Варшавского восстания. Этот государственный праздник отмечается в память об участниках и жертвах восстания против гитлеровских оккупантов, которое проходило с 1 августа по 2 октября 1944 года в столице Польши.

В первом тайме обе команды не отметились стопроцентными моментами. Самым запоминающимся моментом стал эпизод с Иваном Маевским. На 30-й минуте белорусский хавбек «Астаны» после единоборства с соперником оказался на газоне, но после помощи врачей он смог продолжить игру.

Первый тайм закончился нулевой ничьей. Вторая половина началась с атак «Легии», однако опасными они не были. До некоторого времени казалось, что матч завершится без голов, но «Легия» все-таки воплотила территориальное преимущество в забитый мяч — на 76-й минуте Себастьян Шиманьски удачно навесил с углового, а хавбек Якуб Червиньски удачно сыграл головой.

Как выяснится позже, гол Червиньски так и останется единственным в ответной игре, хотя и было добавлено аж пять минут. При этом на 92-й минуте вратарь «Астаны» Александр Мокин, рискуя получить травму, отразил удар соперника, у которого судьи зафиксировали офсайде. Врачам понадобилось некоторое время, чтобы привести в порядок голкипера, из-за чего финальный свисток прозвучал на.

В первом матче «Астана» на своем поле победила «Легию» со счетом 3:1. Таким образом, казахстанский клуб обыгрывает поляков с общим счетом 3:2 и проходит в раунд плей-офф квалификации ЛЧ.

Своего следующего соперника в ЛЧ «Астана» узнает в ходе жеребьевки, которая пройдет завтра, 4 августа, и начнется в 16:00 по времени столицы Казахстана.