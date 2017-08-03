«Астана» проиграла «Легии» в Варшаве, но прошла в следующий круг Лиги чемпионов
Футболисты «Астаны» проиграли польской «Легией», но прошли в раунд
плей-офф квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Ответная игра третьего раунда квалификации проходила в ночь со 2 на 3 августа на «Стадионе Войска Польского» в Варшаве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Матч «Легия» — «Астана» начался с минуты молчания в честь Национального дня Варшавского восстания. Этот государственный праздник отмечается в память об участниках и жертвах восстания против гитлеровских оккупантов, которое проходило с 1 августа по 2 октября 1944 года в столице Польши.
В первом тайме обе команды не отметились стопроцентными моментами. Самым запоминающимся моментом стал эпизод с Иваном Маевским. На 30-й минуте белорусский хавбек «Астаны» после единоборства с соперником оказался на газоне, но после помощи врачей он смог продолжить игру.
Первый тайм закончился нулевой ничьей. Вторая половина началась с атак «Легии», однако опасными они не были. До некоторого времени казалось, что матч завершится без голов, но «Легия»
Как выяснится позже, гол Червиньски так и останется единственным в ответной игре, хотя и было добавлено аж пять минут. При этом на 92-й минуте вратарь «Астаны» Александр Мокин, рискуя получить травму, отразил удар соперника, у которого судьи зафиксировали офсайде. Врачам понадобилось некоторое время, чтобы привести в порядок голкипера,
В первом матче «Астана» на своем поле победила «Легию» со счетом 3:1. Таким образом, казахстанский клуб обыгрывает поляков с общим счетом 3:2 и проходит в раунд
Своего следующего соперника в ЛЧ «Астана» узнает в ходе жеребьевки, которая пройдет завтра, 4 августа, и начнется в 16:00 по времени столицы Казахстана.
В случае победы в раунде
|2.08.2017 21:45
|3-й отборочный раунд
|Pepsi Arena (Wojska Polskiego)
|Яцек Магера
|Станимир Стойлов
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Якоб Кехлет (Дания)
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