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2 августа 2017, 23:57 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА попал в число «сеяных» команд раунда плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 2 августа. Российский футбольный клуб ЦСКА попал в число «сеяных» команд в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

В среду армейцы обыграли греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Бибраса Натхо и вышли в раунд плей-офф. Первая встреча команд завершилась победой ЦСКА — 2:0.

Чтобы стать «сеяной» командой и получить в следующем раунде в соперники клубы с более низкими коэффициентами было необходимо, чтобы из розыгрыша Лиги чемпионов выбыли два клуба из трех с более высоким рейтингом — чешская «Виктория», голландский «Аякс» или киевское «Динамо». В ответных матчах «Виктория» проиграла румынскому «Стяуа» — 1:4 (первый матч 2:2), а «Динамо» уступило швейцарскому клубу «Янг Бойз» — 0:2 (первый матч — 3:1).

Таким образом, за выход в групповой турнир соперниками армейцев может стать одна из этих команд: «Янг Бойз», «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Хоффенхайм» (Германия), «Стяуа», а также «Спортинг» (Португалия) или «Ницца» (Франция).

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

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