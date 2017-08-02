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2 августа 2017, 23:38 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Бабаев: ЦСКА пока не ведет конкретных переговоров с новичками

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский клуб ЦСКА пока не ведет переговоров с новыми футболистами. Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

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© ИТАР-ТАСС

ЦСКА в среду в Москве со счетом 1:0 победил греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и по сумме двух встреч прошел в следующий этап. Первый матч между клубами, прошедший в Греции, завершился победой армейцев со счетом 2:0.

«Ничего нового по усилению сказать не могу. Надеюсь, что они будут, но никакой конкретики пока нет, конкретных переговоров тоже. Есть кандидаты, которые сейчас рассматриваются. Как только будет понимание, что условия приемлемые, то можно будет вступать в более детальные переговоры», — сказал Бабаев.

«Мы обсуждали это с тренером, — продолжил гендиректор армейцев. — Речь идет о линии нападения, центре поля. Хотелось бы иметь двух-трех футболистов, которые могли бы усилить команду. Но это в теории, но на практике может получиться, что будем биться тем составом, что есть».

«Стратегически нужно решать и проблемы с возрастной обороной. Надеемся, что Чернов может занять место наших ветеранов. Хотелось бы сохранить традицию, что линия защиты у нас российская», — заключил Бабаев.

Соперник ЦСКА по раунду плей-офф Лиги чемпионов определится по итогам жеребьевки в пятницу.

2.08.2017 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 Арена ЦСКА
ЦСКА 1:0 АЕК
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Маноло Хименес
Голы
74′ Бибрас Натхо (А. Березуцкий, Виктор Винисиус Витинью) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
67′ Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
59′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Виктор Винисиус Витинью 11
Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Бибрас Натхо 66
38′ 81′ Александр Головин 17
Георгий Миланов 8
69′ Федор Чалов 63
Аарон Самуэль Оланаре 99
22 Янис Анестис
4 Огньен Враньеш 20′
15 Урош Чосич
19 Дмитрий Чигринский
2 Михалис Бакакис
3 Элдер Лопеш
18 Якоб Юханссон
20 Петрос Манталос (к) 34′
8 Андре Симоэш 77′
25 Константинос Яланопулос
10 Марко Ливая 71′
7 Лазарос Христодулопулос 90+4′
28 Виктор Клонаридис 77′
11 Георгиос Якумакис
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 4
21 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бенуа Милло (Франция)
Боковой судья Жюльен Паселли (Франция)
Боковой судья Стефан Лузи (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Новости Еврокубков

Бабаев: Акинфеев получил сильный ушиб колена в матче с АЕКом

Бабаев: Акинфеев получил сильный ушиб колена в матче с АЕКом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вратарь российского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев получил сильный ушиб колена в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
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