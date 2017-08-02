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2 августа 2017, 23:44 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов

«Янг Бойз» (Швейцария) выиграл у киевского «Динамо» (Украина) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 2:0.

На 12-й минуте Гийом Оаро вывел «Янг Бойз» вперёд, реализовав пенальти. На 89-й минуте отличился Джордан Лотомба. В первой встрече киевляне победили 3:1.

В другом матче «Стяуа» (Румыния) на выезде разгромил «Викторию Пльзень» (Чехия) со счётом 4:1. В первой игре была зафиксирована ничья (2:2).

«Янг Бойз» и «Стяуа» вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, «Динамо» К и «Виктория Пльзень» покинули турнир.

2.08.2017 21:15 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 Stade de Suisse Wankdorf
Янг Бойз 2:0 Динамо К
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Ади Хюттер Александр Хацкевич
Голы
13′ Гийом Оаро 99
90′ 54812  
Составы
Жордан Лотомба  
Гийом Оаро 99
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Гиль (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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