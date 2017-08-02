Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов

Встреча проходила в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 2:0.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 3-й отборочный раунд. Турнир 15, 2.08.2017, 21:15 1:4 Виктория Пл Стяуа

На 12-й минуте Гийом Оаро вывел «Янг Бойз» вперёд, реализовав пенальти. На 89-й минуте отличился Джордан Лотомба. В первой встрече киевляне победили 3:1.

В другом матче «Стяуа» (Румыния) на выезде разгромил «Викторию Пльзень» (Чехия) со счётом 4:1. В первой игре была зафиксирована ничья (2:2).