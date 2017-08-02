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2 августа 2017, 22:58 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Тренера ЦСКА Гончаренко не беспокоит низкая реализация команды с игры

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его не беспокоит низкая результативность команды с игры, главное, по его мнению, — создание моментов. Об этом специалист рассказал на пресс- конференции после встречи с греческим АЕКом.

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© ИТАР-ТАСС

В среду ЦСКА обыграл АЕК в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Бибраса Натхо (74-я минута) и вышел в раунд плей-офф. Первая встреча команд завершилась победой армейцев (2:0). Все три гола в противостоянии армейцы забили со «стандартов».

«Плюс-минус 30 процентов голов забивается со “стандартов”. Если бы не было моментов, можно было бы беспокоиться, а они есть. Главное сегодня было, чтобы было как можно меньше моментов у наших ворот, и у нас получилось. Но, конечно, три гола с угловых — это много, такое редко бывает», — заявил Гончаренко.

«Мы рады, что прошли в следующий раунд. Мы могли убедиться, что в Лиге чемпионов в квалификации нет слабых соперников, — поделился впечатлениями от встречи специалист. — Да, преимущество после первой игры было комфортным, но мы понимали, что соперник будет стараться. Они играли более агрессивно, но мы были готовы, мы хорошо выстроили свою игру».

Дважды за матч помощь врачей потребовалась вратарю Игорю Акинфееву. «Пока Игоря не видел, поэтому не могу дать какую-либо информацию», — сказал Гончаренко.

«Доволен Оланаре»

Гончаренко поделился впечатлениями от игры начавшего матч в «старте» Федора Чалова, а также вышедших на замену Натхо и Аарона Оланаре: «Натхо в хорошей форме, но мы не можем выпустить 12 игроков. Важно усилить игру и по ходу матча, что и произошло. Что касается Чалова, он молодой нападающий, а молодым свойственна нестабильность. Что касается Оланаре, он много пропустил в связи с травмой. Он навязывал много борьбы, поэтому удовлетворение от его игры есть».

ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубковой «осени» — в случае поражения в раунде плей-офф армейцы сыграют в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка раунда плей-оффпройдет в пятницу, 4 августа, в швейцарском Ньоне.

2.08.2017 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 Арена ЦСКА
ЦСКА 1:0 АЕК
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Маноло Хименес
Голы
74′ Бибрас Натхо (А. Березуцкий, Виктор Винисиус Витинью) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
67′ Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
59′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Виктор Винисиус Витинью 11
Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Бибрас Натхо 66
38′ 81′ Александр Головин 17
Георгий Миланов 8
69′ Федор Чалов 63
Аарон Самуэль Оланаре 99
22 Янис Анестис
4 Огньен Враньеш 20′
15 Урош Чосич
19 Дмитрий Чигринский
2 Михалис Бакакис
3 Элдер Лопеш
18 Якоб Юханссон
20 Петрос Манталос (к) 34′
8 Андре Симоэш 77′
25 Константинос Яланопулос
10 Марко Ливая 71′
7 Лазарос Христодулопулос 90+4′
28 Виктор Клонаридис 77′
11 Георгиос Якумакис
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 4
21 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бенуа Милло (Франция)
Боковой судья Жюльен Паселли (Франция)
Боковой судья Стефан Лузи (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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