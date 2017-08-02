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2 августа 2017, 22:59 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Бабаев: Акинфеев получил сильный ушиб колена в матче с АЕКом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вратарь российского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев получил сильный ушиб колена в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В одном эпизоде голкипер ударился коленом о штангу в другом он столкнулся с одним из игроков команды соперника. Увеличить
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В среду ЦСКА обыграл АЕК в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Бибраса Натхо (74-я минута) и вышел в раунд плей-офф. Первая встреча команд завершилась победой армейцев (2:0).

Акинфееву дважды за матч потребовалась помощь врачей в связи с повреждением колена. В одном эпизоде голкипер ударился коленом о штангу, в другом он столкнулся с одним из игроков команды соперника.

«Надеюсь все нормально. Колено, конечно, пострадало, но хочется верить, что обойдется. Может быть, просто сильный ушиб. Хотя, конечно, ему досталось», — сказал Бабаев.

Злополучное колено

В 2007 году Акинфеев впервые серьезно травмировал левое колено. В матче с «Ростовом» голкипер неудачно приземлился и порвал крестообразные связки. В результате ему потребовалась операция, после которой он полгода восстанавливался.

В августе 2011 года вратарь ЦСКА вновь получил серьезное повреждение левого колена, это произошло в матче со «Спартаком» после столкновения с бразильским форвардомкрасно-белых Веллитоном. У голкипера сборной России был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки и разрыв внутреннего мениска и эдема кости. В начале сентября вратарь перенес операцию в немецкой клинике, а 4 февраля 2012 года приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Первый раз после травмы Акинфеев вышел на поле 14 апреля.

ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубковой «осени» — в случае поражения в раунде плей-офф армейцы сыграют в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка раунда плей-оффпройдет в пятницу, 4 августа, в швейцарском Ньоне.

2.08.2017 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 Арена ЦСКА
ЦСКА 1:0 АЕК
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Маноло Хименес
Голы
74′ Бибрас Натхо (А. Березуцкий, Виктор Винисиус Витинью) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
67′ Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
59′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Виктор Винисиус Витинью 11
Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Бибрас Натхо 66
38′ 81′ Александр Головин 17
Георгий Миланов 8
69′ Федор Чалов 63
Аарон Самуэль Оланаре 99
22 Янис Анестис
4 Огньен Враньеш 20′
15 Урош Чосич
19 Дмитрий Чигринский
2 Михалис Бакакис
3 Элдер Лопеш
18 Якоб Юханссон
20 Петрос Манталос (к) 34′
8 Андре Симоэш 77′
25 Константинос Яланопулос
10 Марко Ливая 71′
7 Лазарос Христодулопулос 90+4′
28 Виктор Клонаридис 77′
11 Георгиос Якумакис
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 4
21 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бенуа Милло (Франция)
Боковой судья Жюльен Паселли (Франция)
Боковой судья Стефан Лузи (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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