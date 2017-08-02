«Стандартный» ЦСКА. Армейцы снова «засушили» АЕК
Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным.
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СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
От ЦСКА в среду не требовалось никакого подвига. Не нужно было рвать жилы и спасаться из безнадежной ситуации, как случалось два года назад в матчах отборочных этапов Лиги чемпионов против «Спарты» и «Спортинга». Тогда армейцам
Не только потому что в Греции они одержали победу с комфортным счетом. Еще и потому, что уже тогда ощутили на себе: разница в уровне двух команд очень большая. Свести ее на нет и разбазарить нажитое в афинской жаре преимущество можно было разве что при особом «старании».
Поэтому российский клуб и мог позволить себе сыграть в
Так ЦСКА и сделал.
КАРРЕРА И ЧЕРЧЕСОВ НА ТРИБУНАХ
Не самую высокую значимость матча подчеркивала невысокая посещаемость. Болельщиков пришло все же больше, чем в субботу на игру против «СКА-Хабаровск», спасибо и на этом, однако будь в этом противостоянии интрига посерьезнее, трибуны наверняка бы смотрелись тоже повеселее. А так — все всё прекрасно понимали, и многие решили остаться в этот вечер дома.
Ни одного человека не оказалось на гостевой трибуне. Неужели греческие фанаты отказались от поездки в России и не даже не допускают возможности успеха своей команды? Или просто потерялись по дороге? Путь в нашу страну ведь неблизкий, даже израильские футболисты из «Бней-Иегуды» умудрились накануне заблудиться в аэропорту Стамбула при пересадке. Но нет — в перерыве сотрудники стадиона нам пояснили, что несколько десятков фанатов АЕК все же прибыло, просто разместились они на одном из верхних центральных секторов, ближе к углу. Вели себя гости тихо, да и поводов для восторженных криков так ни разу и не нашлось.
Зато компанию зрителям составили почетные гости — главный тренер сборной России Станислав Черчесов, его помощник Мирослав Ромащенко, триумфатор прошлого сезона — спартаковец Массимо Каррера. Все они наблюдали, как ЦСКА без
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРВОГО МАТЧА
Ответный матч очень долго напоминал первый, пусть и проходил не при такой невыносимой жаре, как в Афинах: не самые высокие скорости, компактность и плотность на каждом участке поля, минимум обостряющих действий. ЦСКА форсировать события не хотел, а АЕК попросту не был способен. Греки вновь не могли войти в штрафную и в лучшем случаи пробовали несильно «шлепать» по воротам Акинфеева издали.
Тренер АЕК Маноло Хименес в надежде на чудо даже изменил игровую схему, выставив в этот раз трех центральных защитников. При этом в запасе
Едва только армейцы хотя бы немного взвинчивали темп, то с легкостью преодолевали чужую оборону. До перерыва после паса Дзагоева опасно бил носком в дальний угол Витинью, следом он же чуть не убежал один на один, потом пару неплохих возможностей для удара получил Головин. Но случались яркие всплески редко, болельщики откровенно скучали, люди на фанатской трибуне раздевались и устраивали слэм — раз не веселил футбол, приходилось
ВАСИН ПОЧТИ ПРИВЕЗ…
Сразу после перерыва ЦСКА позволил себе еще и «попижонить» — отдал без сопротивления мяч гостям, разместился на своей половине и почти перестал переходить на чужую. Продолжался этот отрезок недолго, минут 15, однако будь статус соперника повыше, это могло бы повлечь за собой серьезные неприятности. А так — сначала Юханссон издали попал в ближнюю штангу (а Акинфеев в прыжке неудачно приземлился и едва не повредил колено), а потом Васин в своем стиле отдал кошмарную скидку назад, заставив вратаря выбегать из ворот навстречу Манталосу, размахивать кулаком и
Это и были два шанса, за которые АЕК мог бы зацепиться. Но он этого не сделал, как не воспользовался и ошибкой Алексея Березуцкого в первом матче. Поэтому и не прыгнул выше головы.
ТРИ ГОЛА — И ВСЕ С УГЛОВЫХ!
А ближе к концовке ЦСКА очнулся, Гончаренко одну за другой провел три замены, и одна из них сработала — Натхо после углового и скидки Алексея Березуцкого затолкал мяч в сетку почти с линии ворот. Как и в первом матче, результат обеспечили стандартные положения, и не зря главный тренер АЕК их накануне открыто опасался.
В следующем раунде от армейцев обязательно потребуется куда больше усилий и атакующего разнообразия. Впрочем, и настрой команды Гончаренко наверняка окажется совсем другим. А пока поздравим
Михаил ГОНЧАРОВ
с 3-й Песчаной улицы.
|2.08.2017 20:00
|3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Маноло Хименес
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Бенуа Милло (Франция)
|Боковой судья
|Жюльен Паселли (Франция)
|Боковой судья
|Стефан Лузи (Франция)
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