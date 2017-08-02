Хименес: ЦСКА очень силен командой игрой

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В среду ЦСКА на своем поле обыграл греческий клуб в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Бибраса Натхо (74-я минута) и вышел в раунд плей-офф турнира. Первая встреча команд завершилась победой армейцев (2:0). Все три гола в противостоянии армейцы забили со «стандартов».

«ЦСКА — серьезный клуб, с которым играть непросто, против такой команды на “стандартах” надо играть иначе, а мы действовали плохо. Конечно, мне бы хотелось посмотреть, как бы изменилась игра, если бы забил Якоб Юханссон. С одной стороны, я недоволен результатом, а с другой, горжусь своими игроками», — поделился впечатлениями Хименес.

«Разумеется, мы отрабатывали стандартные положения, — отметил специалист. — Более того, с тех пор, как я работаю в АЕКе, ЦСКА — это единственная команда, которая смогла забить нам со “стандартов”. И это, скорее, вопрос не нашей работы, а мастерства армейцев. Выделить кого-то в составе ЦСКА было бы несправедливо, потому что их сила в командной игре».

«На самом деле, я нисколько не был рад, когда нам достался ЦСКА, но это не оправдание. Кроме того, ЦСКА уже отыграл несколько туров в чемпионате России, это дает им преимущество в игровом опыте, что для такого коллектива много. Тем не менее, я удовлетворен, что мы боролись с более мастеровитой и физически сильной командой», — заключил Хименес.