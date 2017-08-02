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2 августа 2017, 22:43 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Хименес: ЦСКА очень силен командой игрой

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА выделяется командной игрой, в этом компоненте он очень силен. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер афинского АЕКа Маноло Хименес.

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© ИТАР-ТАСС

В среду ЦСКА на своем поле обыграл греческий клуб в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Бибраса Натхо (74-я минута) и вышел в раунд плей-офф турнира. Первая встреча команд завершилась победой армейцев (2:0). Все три гола в противостоянии армейцы забили со «стандартов».

«ЦСКА — серьезный клуб, с которым играть непросто, против такой команды на “стандартах” надо играть иначе, а мы действовали плохо. Конечно, мне бы хотелось посмотреть, как бы изменилась игра, если бы забил Якоб Юханссон. С одной стороны, я недоволен результатом, а с другой, горжусь своими игроками», — поделился впечатлениями Хименес.

«Разумеется, мы отрабатывали стандартные положения, — отметил специалист. — Более того, с тех пор, как я работаю в АЕКе, ЦСКА — это единственная команда, которая смогла забить нам со “стандартов”. И это, скорее, вопрос не нашей работы, а мастерства армейцев. Выделить кого-то в составе ЦСКА было бы несправедливо, потому что их сила в командной игре».

«На самом деле, я нисколько не был рад, когда нам достался ЦСКА, но это не оправдание. Кроме того, ЦСКА уже отыграл несколько туров в чемпионате России, это дает им преимущество в игровом опыте, что для такого коллектива много. Тем не менее, я удовлетворен, что мы боролись с более мастеровитой и физически сильной командой», — заключил Хименес.

ЦСКА обеспечил себе участие в осенних матчах еврокубков. В случае поражения в раунде плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА будет играть в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа в швейцарском Ньоне.

2.08.2017 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 Арена ЦСКА
ЦСКА 1:0 АЕК
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Маноло Хименес
Голы
74′ Бибрас Натхо (А. Березуцкий, Виктор Винисиус Витинью) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
67′ Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
59′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Виктор Винисиус Витинью 11
Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Бибрас Натхо 66
38′ 81′ Александр Головин 17
Георгий Миланов 8
69′ Федор Чалов 63
Аарон Самуэль Оланаре 99
22 Янис Анестис
4 Огньен Враньеш 20′
15 Урош Чосич
19 Дмитрий Чигринский
2 Михалис Бакакис
3 Элдер Лопеш
18 Якоб Юханссон
20 Петрос Манталос (к) 34′
8 Андре Симоэш 77′
25 Константинос Яланопулос
10 Марко Ливая 71′
7 Лазарос Христодулопулос 90+4′
28 Виктор Клонаридис 77′
11 Георгиос Якумакис
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 4
21 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бенуа Милло (Франция)
Боковой судья Жюльен Паселли (Франция)
Боковой судья Стефан Лузи (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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