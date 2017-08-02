Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30569313/
2 августа 2017, 22:08 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА на своем поле одержал победу над греческим АЕКом со счетом 1:0 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мяч на 74-й минуте забил Бибрас Натхо. Полузащитник Алан Дзагоев провел 300-й матч в составе ЦСКА. Рекордсменом по этому показателю является нынешний вратарь команды Игорь Акинфеев (526 игр).

Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Таким образом, в следующий раунд турнира прошел ЦСКА, который обеспечил себе участие в осенних матчах еврокубков. В случае поражения в раунде плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА будет играть в групповом этапе Лиги Европы.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу.

2.08.2017 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 Арена ЦСКА
ЦСКА 1:0 АЕК
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Маноло Хименес
Голы
74′ Бибрас Натхо (А. Березуцкий, Виктор Винисиус Витинью) 66
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
67′ Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
59′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Виктор Винисиус Витинью 11
Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Бибрас Натхо 66
38′ 81′ Александр Головин 17
Георгий Миланов 8
69′ Федор Чалов 63
Аарон Самуэль Оланаре 99
22 Янис Анестис
4 Огньен Враньеш 20′
15 Урош Чосич
19 Дмитрий Чигринский
2 Михалис Бакакис
3 Элдер Лопеш
18 Якоб Юханссон
20 Петрос Манталос (к) 34′
8 Андре Симоэш 77′
25 Константинос Яланопулос
10 Марко Ливая 71′
7 Лазарос Христодулопулос 90+4′
28 Виктор Клонаридис 77′
11 Георгиос Якумакис
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
4 Угловые 4
21 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бенуа Милло (Франция)
Боковой судья Жюльен Паселли (Франция)
Боковой судья Стефан Лузи (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
АЕК
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Футболисты БАТЭ не прошли в плей-офф Лиги чемпионов и поспорят за группу Лиги Европы

Футболисты БАТЭ не прошли в плей-офф Лиги чемпионов и поспорят за группу Лиги Европы

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ уступили пражской «Славии» по сумме двух встреч квалификации Лиги чемпионов и будут бороться за выход в групповой этап Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости

Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4х50 м на этапе КМ по плаванию

Форварды рвутся в президенты: футболисты в попытках построить политическую карьеру

Шарапова снялась с турнира WTA в Стэнфорде из-за травмы

Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4х50 м на этапе КМ по плаванию

Форварды рвутся в президенты: футболисты в попытках построить политическую карьеру