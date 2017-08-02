ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

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Мяч на 74-й минуте забил Бибрас Натхо. Полузащитник Алан Дзагоев провел 300-й матч в составе ЦСКА. Рекордсменом по этому показателю является нынешний вратарь команды Игорь Акинфеев (526 игр).

Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Таким образом, в следующий раунд турнира прошел ЦСКА, который обеспечил себе участие в осенних матчах еврокубков. В случае поражения в раунде плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА будет играть в групповом этапе Лиги Европы.