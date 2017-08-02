ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА на своем поле одержал победу над греческим АЕКом со счетом 1:0 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Мяч на 74-й минуте забил Бибрас Натхо. Полузащитник Алан Дзагоев провел 300-й матч в составе ЦСКА. Рекордсменом по этому показателю является нынешний вратарь команды Игорь Акинфеев (526 игр).
Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Таким образом, в следующий раунд турнира прошел ЦСКА, который обеспечил себе участие в осенних матчах еврокубков. В случае поражения в раунде
Жеребьевка раунда
|2.08.2017 20:00
|3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15
|Арена ЦСКА
|Виктор Гончаренко
|Маноло Хименес
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Бенуа Милло (Франция)
|Боковой судья
|Жюльен Паселли (Франция)
|Боковой судья
|Стефан Лузи (Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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