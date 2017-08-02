Футболисты БАТЭ не прошли в плей-офф Лиги чемпионов и поспорят за группу Лиги Европы
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ уступили пражской «Славии» по сумме двух встреч квалификации Лиги чемпионов и будут бороться за выход в групповой этап Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В первом матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ команда Александра Ермаковича 25 июля уступила чешскому чемпиону в Праге с минимальным счетом 0:1, а сегодня на поле «Борисов-Арены» выиграла 2:1, но дальше идут пражане за счет гола, забитого на чужом поле.
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