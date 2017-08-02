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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30569206/
2 августа 2017, 22:01 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Футболисты БАТЭ не прошли в плей-офф Лиги чемпионов и поспорят за группу Лиги Европы

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ уступили пражской «Славии» по сумме двух встреч квалификации Лиги чемпионов и будут бороться за выход в групповой этап Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ команда Александра <span class=error>Ермаковича</span> 25 июля уступила чешскому чемпиону в Праге с минимальным счетом 0:1 а сегодня на поле Борисов-Арены выиграла 2:1 но дальше идут пражане за счет гола забитого на чужом поле. Увеличить
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В первом матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ команда Александра Ермаковича 25 июля уступила чешскому чемпиону в Праге с минимальным счетом 0:1, а сегодня на поле «Борисов-Арены» выиграла 2:1, но дальше идут пражане за счет гола, забитого на чужом поле.

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Новости Еврокубков

Аншлаг ожидается на матче футбольной Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и пражской «Славией»

Аншлаг ожидается на матче футбольной Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и пражской «Славией»

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответный матч 3-го круга квалификации футбольной Лиги чемпионов меду борисовским БАТЭ и пражской «Славией» пройдет при аншлаге. За день до игры все 13 тыс. билетов на трибуны «Борисов-Арены» проданы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации стадиона.
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