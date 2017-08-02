«Сьон» вылетел из Лиги Европы, Митрюшкин пропустил один гол

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин провел весь матч и пропустил один гол.

На 55-й минуте экс-игрок «Краснодара» Мусса Конате вывел «Сьон» вперед. На 80-й минуте Робертас Вежявичюс провел ответный мяч.

В первом матче «Судува» на своем поле добилась победы со счетом 3:0. «Сьон» вылетел из Лиги Европы.