ЦСКА — АЕК: Витиньо выйдет на поле с первых минут
ЦСКА объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК. Нападающий Витиньо, не попавший в стартовый состав на матч 3-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (2:0), сыграет с первых минут.
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ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.
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