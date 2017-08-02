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2 августа 2017, 18:45 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

ЦСКА — АЕК: Витиньо выйдет на поле с первых минут

ЦСКА объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК. Нападающий Витиньо, не попавший в стартовый состав на матч 3-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (2:0), сыграет с первых минут.

ЦСКА объявил стартовый состав на ответный матч с <span class=error>АЕК</span>. Увеличить
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ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

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