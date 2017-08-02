Болельщики верят в выход «Астаны» в плей-офф Лиги Чемпионов
Ночью состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между «Легией» и «Астаной».
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Казахстанские футболисты сделали хороший задел в домашнем матче, обыграв соперника со счетом 3:1. Но теперь притязания на выход в
В официальной группе трехкратных чемпионов Казахстана ВКонтакте прошло голосование с целью попытаться спрогнозировать исход матча в столице Польши..
В итоге более половины проголосовавших отдали свой голос за победу «Астаны» над «Легией», еще 30% сделали выбор в пользу того, что матч закончится победой поляков с таким счетом, который позволит дальше пройти
И лишь 3,8% подписчиков официальной группы не верят в то, что «Астана» пробьется в
Напомним, что матч начнется сегодня ночью в 00:45 по времени Астаны. Трансляция матча будет доступна на телеканале Kazsport и экранах КМО.
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