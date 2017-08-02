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2 августа 2017, 16:53 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Болельщики верят в выход «Астаны» в плей-офф Лиги Чемпионов

Ночью состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между «Легией» и «Астаной».

Ночью состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между <span class=error>Легией</span> и <span class=error>Астаной</span>. Увеличить
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Казахстанские футболисты сделали хороший задел в домашнем матче, обыграв соперника со счетом 3:1. Но теперь притязания на выход в плей-офф Лиги Чемпионов необходимо подтвердить в Варшаве..

В официальной группе трехкратных чемпионов Казахстана ВКонтакте прошло голосование с целью попытаться спрогнозировать исход матча в столице Польши..

В итоге более половины проголосовавших отдали свой голос за победу «Астаны» над «Легией», еще 30% сделали выбор в пользу того, что матч закончится победой поляков с таким счетом, который позволит дальше пройти все-таки астанчанам. И еще 16,6% проголосовали за ничью..

И лишь 3,8% подписчиков официальной группы не верят в то, что «Астана» пробьется в плей-офф Лиги Чемпионов..

Напомним, что матч начнется сегодня ночью в 00:45 по времени Астаны. Трансляция матча будет доступна на телеканале Kazsport и экранах КМО.

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Евгений Ловчев: То, что «Астана» победила в первом матче со счетом 3:1 еще ни о чем не говорит

Евгений Ловчев: То, что «Астана» победила в первом матче со счетом 3:1 еще ни о чем не говорит

Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака» и других команд, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России, экс-тренер футбольных и мини-футбольных команд, футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Легия» — «Астана» в рамках квалификации Лиги чемпионов 2017/2018.
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